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На Балі ввели нову заборону для туристів: вона торкнеться лише жінок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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На Балі ввели нову заборону для туристів: вона торкнеться лише жінок
Провінція Балі в Індонезії заборонила деяким категоріям туристів відвідувати релігійні місця
фото із відкритих джерел

Влада Балі ввела заборону на відвідування храмів туристкам з менструацією



На Балі жінкам під час менструації заборонили входити до храмів, оскільки менструальна кров є «брудною» і може «заразити» релігійні місця. Уточнюється, що курортний острів нещодавно розпочав переслідування «неслухняних» туристів, щоб захистити священні місця та «культурну цілісність» Балі. Порушникам нових правил загрожують штрафи та навіть ув'язнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на visitbali.id.

Влада Балі продовжує нагадувати туристам, що «райський» острів не створений для легковажних тусовок. Якщо до цього балійські чиновники наголошували на тому, що не варто фотографуватися біля священного дерева і лізти на вулкан, який місцеві жителі шанують як божество, тепер прозвучала заборона, пов'язана з відвідуванням храмів. На Балі заявили, що жінкам не варто заходити на територію культових споруд під час менструації.

«Основна причина в тому, що менструальна кров вважається «брудною» і може осквернити храм», – пише індонезійський портал.

Автори заборони відразу ж застерігають, що такі правила з давніх-давен існували в різних конфесіях, а не тільки в індуїзмі. І взагалі нечистота виникає не тільки через природні фізіологічні процеси жіночого організму, а ще, наприклад, після смерті близьких або народження дитини (поширюється зокрема на батька, – «Главком»).

Однак жінок балійці вирішили налякати і зазначили, що, якщо прийти у святе місце під час місячних, з'являться болі, можна знепритомніти, а боги не на жарт розгніваються, і місцевим доведеться проводити ритуал гуру підука, щоб повернути їхню прихильність. 

Нагадаємо, авіарейси на Балі та з Балі були скасовані після того, як вулкан Левотобі Лакі-Лакі (Lewotobi Laki Laki) почав викидати попіл на висоту 9 км у небо і утворилась величезна хмара з попелу і диму. 

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Теги: туризм правила Балі

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