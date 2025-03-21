Лондонський аеропорт «Хітроу» закрито через пожежу (відео)

Один з найбільш завантажених аеропортів у світі тимчасово припинив роботу

Аеропорт Хітроу буде закритий до опівночі через велику пожежу на сусідній електропідстанції. Про це повідомляє повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У мережі публікують відео пожежі електропідстанції поблизу.

Як відомо, вогонь охопив трансформаторну підстанцію, що забезпечує електропостачання аеропорту.​ Через відключення електроенергії всі термінали аеропорту залишилися без світла, що призвело до скасування та затримки численних рейсів.

На місці працюють пожежні бригади та технічні фахівці, які намагаються відновити електропостачання. Представники аеропорту співпрацюють з екстреними службами для якнайшвидшого вирішення ситуації.​ Причина займання поки невідома.

Адміністрація аеропорту повідомила про припинення роботи до кінця доби. «Щоб забезпечити безпеку наших пасажирів і колег, у нас немає іншого вибору, окрім як закрити Хітроу до 23:59 21 березня 2025 року», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Лондонський аеропорт «Хітроу» тимчасово призупинив свою роботу через значне відключення електроенергії.