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Український штурмовик назвав головне завдання у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український штурмовик назвав головне завдання у війні
Головне завдання війни – не стільки звільнення територій, скільки знищення противника, вважає «Ролло»
фото: скріншот із відео

На думку Петра Горбатенка, щоб деокупувати Донбас із меншими втратами, потрібно його не штурмувати, а взяти в кільце

Головне завдання Збройних сил України у війні – це зробити небоєздатною російську армію. Таку думку висловив командир першого штурмового батальйону третьої ОШБР ЗСУ Петро Горбатенко «Ролло» у інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Головне завдання війни – не стільки звільнення територій, скільки знищення особового складу, техніки і вогневих засобів противника. Ми територію можемо не звільнити, ми можемо зробити небоєздатною російську армію, і потім територія сама звільниться. Пам'ятаємо, що у Першій світовій війні Німеччина програла, знаходячись на чужій території», – вважає воїн.

На думку Петра Горбатенка, щоб деокупувати Донбас із меншими втратами, потрібно його не штурмувати, а взяти в кільце.

«Регіон Донбасу – це міська агломерація забудов. У всіх попередніх конфліктах його намагались не стільки штурмувати, скільки обходити, і потім вже переходити до зачистки. Питання, наскільки буде вдало витрачати ресурс на бої на цьому клаптику, ніж провести маневр з його оточення – у тому числі коридор між Маріуполем і Донецьком, орієнтовно Волноваха, і через Харків-Луганськ обійти. Я думаю, краще було б зробити так. Але є проблема з застосуванням техніки, і ця проблема називається БПЛА різного характеру дій. І ми переходимо ближче до Першої світової, там, де в основному все відбувається «на нозі», – сказав Горбатенко.

Раніше авторитетне американське видання опублікувало статтю про «замороження» війни в Україні. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю. 

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Теги: Харків Донбас Німеччина Луганськ звільнення

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