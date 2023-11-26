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ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули

Надія Карбунар
glavcom.ua
ХАМАС звільнив третю групу заручників: скільки людей повернули
Звільнено 14 ізраїльтян та трьох іноземців
фото з відкритих джерел

Червоному Хресту передали 14 ізраїльтян та трьох іноземців

Хамас, у неділю, 26 листопада, звільнив третю групу заручників. Червоному Хресту передали 14 ізраїльтян та трьох іноземців. Про це повідомляє у мережі Армія оборони Ізраїлю.

«Незабаром їх доставлять до Ізраїлю», – ідеться в повідомленні.

Незадовго до цього у палестинському угрупованні ХАМАС повідомили про звільнення одного російського заручника, якого терористи утримували в секторі Газа. Таким не анонсованим раніше звільненням росіянина палестинці подякували Путіну за підтримку.

Крім того, Ізраїль підтвердив, що 13 ізраїльських заручників перетнули територію країни. Йдеться про другу групу заручників.

Нагадаємо, зранку 24 листопада між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем почалося тимчасове припинення вогню. За цей час має відбутися обмін полоненими та доправлення гуманітарної допомоги для цивільних. Загалом домовились про звільнення 50 із понад 240 заручників (переважно ізраїльтян).

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