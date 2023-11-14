Євросоюз не передасть Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня – Кулеба

В ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення ситуації

Європейський Союз не зможе виконати свій план щодо постачання Україні мільйона артилерійських снарядів до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Міністра попросили прокоментувати статтю Bloomberg, де Європейський Союз повідомив країни-члени про те, що зобов'язання надати Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року «навряд чи буде виконане».

«На жаль, агентство Bloomberg говорить правду. Є питання, і ми, скажімо так, багато і гучно б'ємо у дзвони», – відповів Кулеба.

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За словами Кулеби, причиною цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, а «жалюгідний стан оборонної промисловості», а також «дуже багато несинхронізованих речей, дуже багато бюрократії».

«Європейський Союз працює над усуненням цих проблем, і саме тому, перебуваючи в Берліні, я закликав Європейський Союз розробити цілісну політику у сфері оборонних індустрій», – підкреслив глава МЗС.

За його словами, в ЄС уже почали вживати певні кроки для виправлення ситуації.

Як повідомлялося, Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

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Нагадаємо, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Раніше Bloomberg писав, що Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.