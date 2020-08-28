«Нічний кошмар» Ілона Маска завдав нового удару по Tesla



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Американський електромобіль Rivian

Rivian найняла на пост головного інженера колишнього віце-президента Tesla з розробок Ніка Калайджана

Американський виробник електрогрузовиків Rivian, який називають «нічним кошмаром» Ілона Маска, завдав нового удару по Tesla. Компанія найняла на пост головного інженера колишнього віце-президента Tesla з розробок Ніка Калайджана (Nick Kalayjian).

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Калайджан пропрацював в Tesla більше 10 років, однак пішов з компанії ще в 2018 році, перейшовши на роботу в стартап Plenty, який просуває технологію вертикальних фермерських господарств. На новій посаді він замінить Марка Віннельса (Mark Vinnels), який прийшов в Rivian в 2017 році з McLaren.

Це не перший випадок, коли колишній співробітник Tesla переходить в Rivian. Компанія Ілона Маска в липні 2020 року навіть подала до суду на свого конкурента, звинувативши його в переманюванні працівників і крадіжці секретних даних. Перехід Калайджана в Rivian може ще більше загострити відносини двох компаній, відзначає агентство.

При цьому Rivian не єдиний конкурент Tesla, який активно наймає її колишніх співробітників. Раніше стало відомо, що виробник електрокарів Lucid призначив на головні посади в компанії головного інженера Tesla Model S і колишнього віце-президента з виробництва на заводі Tesla в Каліфорнії.