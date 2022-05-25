Росіянин намагався повіситись в аеропорту Анталії (фото, відео)
Чоловік начебто висловив свій протест проти війни в Україні, яку розв'язала РФ
29-річний росіянин Олександр Русаков намагався повіситися в аеропорту Анталії, в результаті чого заліз на підвісну лампу поруч зі стійкою реєстрації та зістрибнув із петлею на шиї.
Як пишуть турецькі ЗМІ, суїцидника вдалося врятувати – на допомогу Русакову поспішили працівники аеропорту. Мотузку Русакова, ноги якого підтримував надувний матрац, перерізав ножицями офіцер, що вчасно піднявся по трапі.
ЗМІ пишуть, що у фатальний момент росіянин вигукнув «Ні війні в Україні». Видовище спантеличило і викликало жах в інших пасажирів та співробітників аеропорту.
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Після того, як Русакова зняли з височини, звідки він мав намір скинутися, переламавши шию, направили до реанімації. Турецькі лікарі з'ясували, що серйозних травм чоловік не отримав, його життю ніщо не загрожує.