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    Росіянин намагався повіситись в аеропорту Анталії (фото, відео)

    Рросіянина&nbsp;встигли врятувати в останній момент, перерізавши мотузок на шиї - Росіянин намагався повіситись в аеропорту Анталії (фото, відео)
    Рросіянина встигли врятувати в останній момент, перерізавши мотузок на шиї
    скріншот з відео

    Чоловік начебто висловив свій протест проти війни в Україні, яку розв'язала РФ

    29-річний росіянин Олександр Русаков намагався повіситися в аеропорту Анталії, в результаті чого заліз на підвісну лампу поруч зі стійкою реєстрації та зістрибнув із петлею на шиї.

    Як пишуть турецькі ЗМІ, суїцидника вдалося врятувати – на допомогу Русакову поспішили працівники аеропорту. Мотузку Русакова, ноги якого підтримував надувний матрац, перерізав ножицями офіцер, що вчасно піднявся по трапі.

    ЗМІ пишуть, що у фатальний момент росіянин вигукнув «Ні війні в Україні». Видовище спантеличило і викликало жах в інших пасажирів та співробітників аеропорту.

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    Допис, поширений Akdeniz Manşet Gazetesi (@akdenizmanset)

    Після того, як Русакова зняли з височини, звідки він мав намір скинутися, переламавши шию, направили до реанімації. Турецькі лікарі з'ясували, що серйозних травм чоловік не отримав, його життю ніщо не загрожує.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна протест Україна самогубство окупація #stoprussia
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    Росіянин намагався повіситись в аеропорту Анталії (фото, відео)