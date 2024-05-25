Німеччина пропонує розподіляти українських біженців рівномірно по країнах ЄС

За даними Євростату, у березні 2024 року в Німеччині перебувало близько 1,3 млн біженців з України

Наразі українські біженці можуть самостійно обирати країну для тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2025 року

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пропонує рівномірно розподіляти українських біженців між усіма державами Європейського Союзу. Про це вона розповіла в інтерв’ю Welt.

За словами очільниці німецького МВС, Берлін вважає, що обговорення солідарного розподілу шукачів притулки «особливе необхідне з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС».

У випадку вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни, і наразі на рівні ЄС ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців.

«Слід шукати режим рівномірного розподілу новоприбулих з України по всьому ЄС», – зазначила очільниця німецького МВС.

Welt зауважує, що Німеччина приймає у 20 разів більше українських біженців, ніж, наприклад, Франція. За даними Євростату, у березні 2024 року в Німеччині перебувало близько 1,3 млн біженців з України. Ще близько 960 тис. українських біженців проживало у Польщі та приблизно 360 тис. – у Чехії.

Якщо кількість українських біженців у Польщі має тенденцію до зменшення, то в Німеччині вона навпаки зростає. Журналісти зазначають, що причини міграції біженців точно не зафіксовані, однак припускають, що це залежить від розміру грошової допомоги.

Наразі українські біженці можуть самостійно обирати країну для тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2025 року.

Нагадаємо, у Німеччині виселяють із квартир 1,7 тис. українських біженців – вони мусять звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія до липня. В подальшому ці квартири мають передати шукачам притулку з інших країн

До слова, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

Раніше німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель».

До слова, з наступного навчального року в школах федеральної землі Гессен у Німеччині планують розпочати вивчення української як другої іноземної мови.