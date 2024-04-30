ЄС фіксує зникнення десятків тисяч дітей-мігрантів за останні роки – дослідження

Зникнення дітей-мігрантів часто пов’язані з ризиком потрапляння до рук торговців людьми або експлуатації в секс-індустрії

У контексті глобальних переселень, діти становлять близько 40% переміщених осіб

За останні три роки в Європі щодня зникають приблизно 47 дітей-мігрантів, за даними нового дослідження групи Lost in Europe. Про це повідомляє CNN.

Результати, зібрані від 31 європейської країни, включно з Австрією, Німеччиною та Італією, свідчать про зникнення щонайменше 51 433 неповнолітніх біженців без супроводу з 2021 по кінець 2023 року. За словами Ааг’є Івена, генерального секретаря організації Missing Children Europe, збільшення кількості зареєстрованих випадків зникнення є нагадуванням про необхідність розслідування багатьох не виявлених випадків.

Італія та Австрія очолюють список країн з найбільшою кількістю зареєстрованих зниклих дітей – 22 899 та 20 077 відповідно. За ними у списку: Бельгія, Німеччина та Швейцарія.

Зникнення дітей-мігрантів часто пов’язані з ризиком потрапляння до рук торговців людьми або експлуатації в секс-індустрії. Також деякі зникають, намагаючись уникнути небезпечних умов прийому або з метою возз’єднання з родиною чи друзями.

В контексті глобальних переселень, діти становлять близько 40% переміщених осіб, багато з яких розлучені з родинами або подорожують самі. Серед них, значна частина дітей прибуває з Афганістану, Сирії, Тунісу, Єгипту та Марокко.

За словами Патрісії Дюрр, виконавчого директора організації із захисту дітей ECPAT UK, ця ситуація стала кризою у сфері захисту дітей, поглибленою через жорстку політику на кордонах та відсутність безпечних шляхів для дітей в Європі.

Нагадаємо, близько 1600 дітей-мігрантів загинули або пропали безвісти в період з 2014 по 2018 рік, тобто одна дитина з числа мігрантів і біженців гине щодня.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявляв, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх.