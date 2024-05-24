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У Німеччині деякі школи запровадять вивчення української мови, як другої іноземної

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Німеччині деякі школи запровадять вивчення української мови, як другої іноземної
Земельне міністерство у справах культів оголосило конкурс на пошук майбутніх спеціалістів та вчителів української мови
фото з відкритих джерел

Вивчення української мови реалізуватимуть у німецьких школах, де навчається багато українців

З наступного навчального року в школах федеральної землі Гессен у Німеччині планують розпочати вивчення української як другої іноземної мови. Про це пише Deutsche Welle.

Земельне міністерство у справах культів, яке відповідає також за освіту та культуру, оголосило конкурс на пошук майбутніх спеціалістів та вчителів української мови.

Як зазначає видання, у Німеччині фіксуються непоодинокі випадки, коли українські школярі-біженці змушені залишати навчання в гімназіях та переходити до шкіл нижчого рівня саме через необхідність вчити німецьку та відсутність знань другої іноземної мови, окрім англійської.  Це, зокрема, позбавляє їх можливості отримати Abitur – німецький атестат, необхідний для вступу до вищого навчального закладу. 

У школах інших федеральних земель уже існують окремі мовні програми для вивчення української мови, проте там вона не є обов'язковою для вивчення. 

На початку вивчення української буде пілотним проєктом, який випробують у школах, де навчається багато українських учнів. Подібний проєкт наразі реалізується з турецькою мовою.

Нагадаємо, у Німеччині виселяють із квартир 1,7 тис. українських біженців – вони мусять звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія до липня. В подальшому ці квартири мають передати шукачам притулку з інших країн

До слова, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

Раніше німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель». 

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Теги: школа школярі Німеччина освіта українська мова біженці

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