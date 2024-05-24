Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина

1700 українських біженців мають виїхати з наданих їм квартир до липня

У Німеччині виселяють із квартир 1700 українських біженців – вони мусять звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія до липня. В подальшому ці квартири мають передати шукачам притулку з інших країн, пише Bild.

Українські біженці у районі Рудні гори в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади із вимогою звільнити до липня надане їм житло. Тепер 1700 українцям треба буде виїхати із 650 квартир у Ауе, Чопау та Марієнбергу.

Місцева влада терміново потребує повернути житло із фонду для біженців – зокрема, із Сирії, Афганістану та Туреччини, які проходять процедуру надання притулку в регіоні. Зараз місця для цієї категорії людей завантажені на 90%. Чиновники кажуть, якщо не знайти житло, шукачів притулку доведеться селити у наметові чи контейнерні містечка.

У квартири для біженців з початку війни селили людей із Україні, які не вважаються біженцями, а отримують допомогу як малозабезпечені німці. Тому вони мають подбати про житло самостійно.

У районі є житловий кооператив, який будували за часів НДР, у ньому вільні 20% квартир. Перші запити на це житло від українців уже надійшли, але порожні квартири потребують ремонту, для проведення якого треба два місяці.

Місцева влада шукатиме індивідуальні рішення, якщо українці шукатимуть житло довше. Тих, хто відмовлятиметься переселятися, можуть розмістити у притулку в спортзалі.

До слова, Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

Раніше німецькі політики та експерти визнали жахливими та принизливими умови перебування українських біженців у центрі розміщення, облаштованому у колишньому берлінському аеропорту «Тегель».