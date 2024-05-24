Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу

Цього сезону у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн) на сезонних роботах, але бажаючих замало

У Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи.

Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Громадяни України, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, зараз обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення, повідомляє Міграційна платформа EWL.

Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані про середню зарплату по країні у першому кварталі 2024 року. Вона складає 8147,38 злотих (82,4 тис. грн.). Підрахунки показують, що зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим.

«На сезонних роботах зараз можна заробити до 9 тис. злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин та продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. Здебільшого її обирають українці, які мешкають у селах і мають власні господарства», – пояснює директор рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яна Семенюк.

Станом на березень у Польщі було 50,5 тис. вакансій. За даними щорічного дослідження «Барометр професій», у 27 професіях відчутний кадровий дефіцит. Є галузі, де її не вдається подолати щороку: не вистачає працівників у торгівлі, промисловості, охороні здоров'я, соціальної допомоги. У жодній професії немає надлишку.

До слова, ринок предметів розкоші в Польщі в 2023 році зріс до 42,4 млрд. злотих ($10,8 млрд.), з яких більше половини становлять автомобілі. Ринок стимулювали багаті біженці з України. Про це йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG. Майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на автомобілі преміум-класу та класу люкс. На другому місці – розкішні готелі та СПА, на третьому – одяг та аксесуари. Зростання ринку склало 12,2%, обігнавши інфляцію (11,4%).