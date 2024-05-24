Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
Польща готова приймати більше працівників на роботу
фото із відкритих джерел

Цього сезону у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн) на сезонних роботах, але бажаючих замало

У Польщі не вистачає українських робітників. Замість сезонної роботи українські біженці виїжджають до інших країн ЄС. В результаті немає бажаючих виконувати сезонні роботи.

Влітку у Польщі можна заробити 5-9 тис. злотих (50-91 тис. грн), але вже другий рік поспіль країна відчуває кадровий голод. Громадяни України, які зазвичай приїжджають на сезонні роботи влітку, зараз обирають країни Західної Європи через вищі зарплати та відкритість їхніх ринків праці після повномасштабного вторгнення, повідомляє Міграційна платформа EWL.

Головне статистичне управління Польщі оприлюднило дані про середню зарплату по країні у першому кварталі 2024 року. Вона складає 8147,38 злотих (82,4 тис. грн.). Підрахунки показують, що зарплати зросли на 14,4% порівняно з минулим.

«На сезонних роботах зараз можна заробити до 9 тис. злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин та продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. Здебільшого її обирають українці, які мешкають у селах і мають власні господарства», – пояснює директор рекрутації Міграційної платформи EWL Мар'яна Семенюк.

Станом на березень у Польщі було 50,5 тис. вакансій. За даними щорічного дослідження «Барометр професій», у 27 професіях відчутний кадровий дефіцит. Є галузі, де її не вдається подолати щороку: не вистачає працівників у торгівлі, промисловості, охороні здоров'я, соціальної допомоги. У жодній професії немає надлишку.

До слова, ринок предметів розкоші в Польщі в 2023 році зріс до 42,4 млрд. злотих ($10,8 млрд.), з яких більше половини становлять автомобілі. Ринок стимулювали багаті біженці з України. Про це йдеться у звіті аудиторської фірми KPMG. Майже 60% ринку розкоші у Польщі припадає на автомобілі преміум-класу та класу люкс. На другому місці – розкішні готелі та СПА, на третьому – одяг та аксесуари. Зростання ринку склало 12,2%, обігнавши інфляцію (11,4%).

Читайте також: У Польщі за дивних обставин загинув українець. Поліція розпочала розслідування
Теги: Польща зарплата українці робота біженці професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За роки після трагедії під Смоленськом було чимало гіпотез щодо причини падіння літака
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
26 квiтня, 08:44
Найвища зарплата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона за рік зросла з 30 829 грн до 37 946 грн на місяць
У яких галузях найвищі зарплати в Україні – дані Мінекономіки
26 квiтня, 16:19
За словами польського міністра, рішення про повернення українських чоловіків має бути ухвалено на європейському рівні
Польща повідомила, за яких умов депортуватиме українських чоловіків
30 квiтня, 20:09
У країнах Західної Європи часто потрібні знання мови на рівні B2, C1 або базові знання англійської навіть для роботи на заводах
Високооплачувана робота в ЄС: експертка назвала головну перешкоду для українських біженців
29 квiтня, 17:32
Муніципальні притулки запровадять нові норми, які запрацюють до кінця цього року
Одна з країн ЄС хоче запровадити нове правило для українських біженців
9 травня, 22:25
Зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців
В одній з країн ЄС знизилася кількість українських біженців
10 травня, 00:45
Оксана зі школи мріяла про військову кар’єру
Загинула разом із коханим під час виконання бойового завдання. Згадаймо Оксану Демчук
17 травня, 09:00
Мінцифри: Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі
Мінцифри випустило інструкцію, як військовозобов'язаним оновити облікові дані в ЦНАПі
18 травня, 11:09
Українські діти матимуть неодмінно навчатись у школах Польщі
Які зміни чекають на українських дітей та їхніх батьків у Польщі із 1 вересня
21 травня, 08:12

Соціум

Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
Як українці впливають на ринок розкоші у Польщі: цікаві дані дослідження
Як українці впливають на ринок розкоші у Польщі: цікаві дані дослідження
У Польщі за дивних обставин загинув українець. Поліція розпочала розслідування
У Польщі за дивних обставин загинув українець. Поліція розпочала розслідування
У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16
У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16
До кінця року Росії загрожує нова мобілізація – Financial Times
До кінця року Росії загрожує нова мобілізація – Financial Times
Президент Чехії отримав травму під час їзди на мотоциклі
Президент Чехії отримав травму під час їзди на мотоциклі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
39K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
15K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
11K
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
7534
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда
4067
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців

Новини

Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Сьогодні, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua