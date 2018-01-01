Німеччина відреагувала на польський «історичний» закон

Керівник МЗС ФРН Зігмар Габріель закликав до «ретельного огляду власної історії»

У Німеччині не намагаються перекласти навіть частину вини за масове знищення євреїв на сусідню Польщу, але огляд власної історії - єдиний шлях до примирення. Так в суботу керівник МЗС ФРН Зігмар Габріель прокоментував зміни, внесені до польського закону про Інститут національної пам'яті, повідомляє «Укрінформ». «Ми переконані, що



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Керівник МЗС ФРН Зігмар Габріель закликав до «ретельного огляду власної історії»

У Німеччині не намагаються перекласти навіть частину вини за масове знищення євреїв на сусідню Польщу, але огляд власної історії - єдиний шлях до примирення. Так в суботу керівник МЗС ФРН Зігмар Габріель прокоментував зміни, внесені до польського закону про Інститут національної пам'яті, повідомляє «Укрінформ».

«Ми переконані, що тільки ретельний огляд власної історії може привести до примирення. Це означає, що люди, які вимушені були зазнати нестерпних страждань Голокосту, можуть говорити про це страждання відкрито і без обмежень», - заявив німецький міністр.

Він запевнив поляків, що будь-яка фальсифікація історії, термін «польські концентраційні табори», рішуче засуджується в німецькому суспільстві.

Водночас, наголосив Габріель, всебічний аналіз німецької історії і німецької відповідальності - це «вічний моральний обов'язок для німців, з урахуванням злочинів, скоєних німцями і Німеччиною у тому числі і в Польщі».

«Це організоване масове вбивство було розпочате нашою країною і ні ким іншим, окремо взяті колабораціоністи нічого в цьому не міняють», - заявив дипломат.

Габріель розповів, що сам протягом 15 років організовував і керував молодіжними груповими поїздками на меморіальні майданчики колишніх концентраційних таборів в Аушвіці та Майданеку. І йому було ясно, що це були німецькі концентраційні табори, які не випадково були розміщені в Польщі, оскільки польська культура була приречена бути стертою, як і все єврейське життя. «Три з понад шести мільйонів убитих євреїв були з Польщі», - нагадав політик.

«Усвідомлення цієї історичної вини є частиною сьогоднішньої німецької ідентичності в нашій демократичній державі і центральним консенсусом усіх демократичних сил в нашій країні», - заявив Габріель. Саме тому, за його словами, Німеччина заради своїх власних інтересів передає пам'ять про ці звірства молодим поколінням і не допускає релятивізації.

Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті.