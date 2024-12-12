Чого чекають американці від Трампа на посаді президента: дані опитування

Більше половини американців чекають на «хорошої роботу» від Трампа на посаді очільника Білого дому

Близько 55% американців схвалюють, як обраний президент США Дональд Трамп справляється з перехідним періодом, очікують від нього «хорошої роботи» на посту глави держави, свідчать дані опитування SSRS. Під час вступу Трампа на посаду у 2016 році його перехідний період схвалили 46% опитаних.

Опитування також показало, що 54% ​​американців очікують, що обраний президент добре виконуватиме свою роботу, коли офіційно повернеться до Овального кабінету.

Майже 40% респондентів упевнені, що Трамп впорається з економікою та імміграційною політикою, а 37% сподіваються, що йому вдасться вирішити питання війни в Україні.

Тим часом 35% заявили, що не впевнені в спроможності Трампа впоратися з економікою, 38% не довіряють йому щодо Росії та України, а 40% – у спроможності впоратися з імміграційною політикою.

Опитування проводилося з 5 по 8 грудня, у ньому взяли участь близько 1 тис. американців віком від 18 років і більше. Допустима похибка склала 3,8 відсоткових пункти.

До слова, за результатами попереднього опитування частка американців, які позитивно ставляться до обраного президента США Дональда Трампа, зросла за місяць.

Згідно з цими даними, 54% респондентів дають позитивну оцінку Трампу. Опитування демонструє, що більшою часткою підтримки обраний президент користується серед чоловіків (61%) та серед молоді до 30 років (55%).





