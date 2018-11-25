Обстріл Алеппо: поранено не менше 100 осіб



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Бойовики обстріляли Алеппо снарядами з отруйним газом

Бойовики обстріляли житлові квартали

Не менше 100 осіб поранено в сирійському Алеппо в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів снарядами з хлором.

Про це повідомляє видання Al Mayadeen.

Як повідомляється, шеф поліцейського управління Алеппо генерал Іссам аш-Шалли поклав відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами на терористів з угрупування «Джебхат ан-Нусра».

За його словами, бойовики випустили снаряди по кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами місто Алеппо.

Під удар снарядів з «токсичним газом» потрапив район Халидія, що призвело до жертв серед мирного населення. До теперішнього моменту йдеться про 50 постраждалих від задухи.