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    У світі

    Обстріл Алеппо: поранено не менше 100 осіб

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    Бойовики обстріляли Алеппо снарядами з отруйним газом - Обстріл Алеппо: поранено не менше 100 осіб
    Бойовики обстріляли Алеппо снарядами з отруйним газом

    Бойовики обстріляли житлові квартали

    Не менше 100 осіб поранено в сирійському Алеппо в результаті обстрілу бойовиками житлових кварталів снарядами з хлором.

    Про це повідомляє видання Al Mayadeen.

    Як повідомляється, шеф поліцейського управління Алеппо генерал Іссам аш-Шалли поклав відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами на терористів з угрупування «Джебхат ан-Нусра».

    За його словами, бойовики випустили снаряди по кварталах, які розташовані поблизу лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли реактивними снарядами з отруйними газами місто Алеппо.

    Під удар снарядів з «токсичним газом» потрапив район Халидія, що призвело до жертв серед мирного населення. До теперішнього моменту йдеться про 50 постраждалих від задухи.

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