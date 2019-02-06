Обвал будинку у Стамбулі: двоє людей загинули, шестеро постраждали



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Екстрені служби ведуть рятувальні роботи на місці інциденту.

Вибуху перед обваленням будівлі не було

Дві людини загинули і шість постраждали в результаті обвалу житлового восьмиповерхового будинку в турецькому Стамбулі.

В комюніке адміністрації Стамбула зазначається, що в будинку знаходилося 14 квартир, в яких мешкали 43 людини. За останніми даними загинули двоє громадян Туреччини, ще шестеро отримали поранення.

Губернатор Стамбула Алі Ерлікайя повідомив, три поверхи будинку були добудовані незаконно, тому складно встановити точну кількість людей під завалами.

Як повідомив Меміш Ділікліташ - голова кварталу Джевізлі, де сталася трагедія, в будинку було 24 квартири, а в підвалі розташовувалося ательє, в якому працювали 25 осіб. Вибуху перед обваленням будівлі не було.

Екстрені служби ведуть рятувальні роботи на місці інциденту. Причина обвалу будинку невідома.

Нагадаємо, у середу, 6 лютого, в Стамбулі сталося обвалення шестиповерхового житлового будинку.