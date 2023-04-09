Вибух у Франції: обвалився будинок, є постраждалі (відео)

На місці руйнування палала пожежа

У ніч з суботу на неділю щонайменше п'ять людей постраждали через обвалення чотириповерхового житлового будинку у центрі Марселя. Про це заявив мер міста Бенуа Паян телеканалу BFM.

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За його даними, пошуково-рятувальні роботи неможливо розпочати через пожежу. Ба більше, зранку повідомили, що також обвалився і сусідній будинок. Про ймовірність руйнування сусідньої будівлі повідомляв мер міста уночі.

На цей момент повідомляють, що жертв інаслідок цих подій нема. Про це пише Mediasinfos

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Зазначають, що будинок обвалився через вибух, причини якого поки невідомі. Проте очевидці повідомляють, що чули запах газу.

Багато сімей залишилися без житла, тому місцева влада оголосила про прийом постраждалих у дитячих садочках та школах.

Унаслідок цієї події у радіусі півкілометра від місця вибуху в будинках повибивало вікна.

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Нагадаємо, що раніше повідомляли про те, що до 1 вересня 2023 року вулиці міста будуть очищені від громадських електросамокатів