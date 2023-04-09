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Вибух у Франції: обвалився будинок, є постраждалі (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Вибух у Франції: обвалився будинок, є постраждалі (відео)
Будинок обвалився внаслідок сильного вибуху
фото: скріншот з репортажу bfmtv

На місці руйнування палала пожежа

У ніч з суботу на неділю щонайменше п'ять людей постраждали через обвалення чотириповерхового житлового будинку у центрі Марселя. Про це заявив мер міста Бенуа Паян телеканалу BFM.

За його даними, пошуково-рятувальні роботи неможливо розпочати через пожежу. Ба більше, зранку повідомили, що також обвалився і сусідній будинок. Про ймовірність руйнування сусідньої будівлі повідомляв мер міста уночі. 

На цей момент повідомляють, що жертв інаслідок цих подій нема. Про це пише Mediasinfos

Зазначають, що будинок обвалився через вибух, причини якого поки невідомі. Проте очевидці повідомляють, що чули запах газу. 

Багато сімей залишилися без житла, тому місцева влада оголосила про прийом постраждалих у дитячих садочках та школах. 

Унаслідок цієї події у радіусі півкілометра від місця вибуху в будинках повибивало вікна. 

Нагадаємо, що раніше повідомляли про те, що до 1 вересня 2023 року вулиці міста будуть очищені від громадських електросамокатів

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