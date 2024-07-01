Одну з найкрасивіших ратуш Німеччини буде закрито через небезпечну речовину

Золотий зал ратуші Аугсбурга закрили через виявлення шкідливого азбесту

Золоту залу ратуші Аугсбурга – одну з найважливіших пам'яток пізнього Відродження в Німеччині – довелося терміново закрити. У матеріалах, з яких зроблена стеля ратуші в місті Аугсбург, виявили високотоксичний матеріал – азбест. Про це пише Bild.

Ратушу збудували ще на початку XVII століття, там засідав рейхстаг Священної Римської імперії німецької нації. Ратушу зруйнували у 1944 році та відновили до 1996 року. Але тепер з'ясувалося, що у матеріалах стелі використовувався азбест. Тож залу закрили на нову реконструкцію до весни 2026 року.

«Влада Аугсбурга насправді хотіла розпочати реконструкцію ратуші у 2019 році (вартість робіт складає близько 6 мільйонів євро). Але через пандемію коронавіруса проект відклали», – пишуть журналісти Bild.

У XX столітті азбест активно використовували при будівництві як вогнетривкий мінерал. Його додавали у теплоізоляцію, труби, шифер, штукатурку. Однак у 90-х роках минулого століття з'ясувалося, що він вкрай шкідливий для здоров'я та викликає рак легень.

Зокрема, як пише Bild, через наявність високотоксичного азбесту в 2008 році в центрі Берліна снесли побудований за часів НДР Палац республіки.

До слова, у Німеччині з'явився перший у світі завод із виробництва сонячного палива. Компанія Synhelion, заснована Швейцарською вищою технічною школою Цюріха, заявила про відкриття першого у світі промислового заводу із виробництва синтетичного палива з використанням сонячного тепла. Завод під назвою «DAWN» розташований у Німеччині приблизно за 50 км на захід від Кельна.