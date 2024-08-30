Новий шляхопровід на Оболоні: рух з’їздами і заїздами відкрито (відео)

Будівництво нового шляхопроводу на перетині вулиць Полярної та Богатирської завершено

Невдовзі буде завершено усі роботи з благоустрою території

У Києві сьогодні відкрили рух з'їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зазначимо, що сам шляхопровід відкрили для транспорту ще у травні. Відтак автотранспорт та тролейбуси відсьогодні повноцінно курсують новою роз’язкою. Відсьогодні автотранспорт та тролейбуси рухаються вже повноцінною новою роз’язкою, яку влада обіцяла завершити до осені.

Будівництво нового шляхопроводу на перетині вулиць Полярної та Богатирської завершено фото: Telegram-канал Віталія Кличка

Кличко розповів, що на об’єкті влаштували п'яти прогонову естакаду, з’їзди та заїзди транспортної розв’язки, тротуари та велодоріжки. Встановили зовнішнє освітлення, переклали інженерні мережі.

Також на шляхопроводі збудували підземний пішохідний перехід з пандусами для маломобільних груп населення, врахувавши всі вимоги щодо інклюзивності.

Сьогодні у столиці відкрили рух з’їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вул. Полярної та Богатирської, — мер Києва pic.twitter.com/K9Y99y3893 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2024

Кличко пообіцяв, що невдовзі буде завершено усі роботи з благоустрою території.

Очікується, що ця розв’язка збільшить пропускну спроможність транспортного вузла й зменшить затори у цій частині Оболоні. Також покращить безпеку руху та екологічну ситуацію.

Кличко нагадав, що також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській та місцевих проїздів. Там, ща словами міського голови, влаштовують дорожнє полотно, облаштовують тротуари та велодоріжки, встановлюють опори освітлення, оновлюють інженерні мережі.

Нагадаємо, 30 та 31 серпня, з 08:00 до 22:00, буде обмежений рух транспорту Оболонським проспектом на ділянці від просп. Степана Бандери до вул. Героїв полку Азов. Про це попереджає КК «Київавтодор», інформує Київська міська державна адміністрація.

До слова, повноцінний рух транспорту столичним Подільсько-Воскресенським мостом відкриють наприкінці жовтня. Наразі через міст дозволяється їздити лише спецтранспорту, автомобілям екстрених служб і автобусу №111. Але восени проїзд стане доступним як для приватних автомобілів, так і для громадського транспорту.

У квітні мер Києва Віталій Кличко заявив, що на Подільсько-Воскресенському мостовому переході будують дорогу з тунелем, а завершити роботи планують у вересні.