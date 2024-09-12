НАБУ викрило корупційну схему в Дніпропетровській ОВА на майже 300 млн грн

Підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів облдержадміністрації

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

Як зазначають правоохоронці, у 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проєктної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

«Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов’язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником», – йдеться в повідомленні.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Як відомо, восени 2022 року інформаційний простір підірвали резонансні журналістські розслідування, які врешті вартували посади багаторічному керівнику Дніпропетровщини Валентину Резніченку. Журналісти з’ясували: з початку повномасштабної війни, компанія з Дніпра «Будінвест Інжиніринг» заробила на ремонті доріг 1,5 млрд грн. До успішної фірми тягнулися дуже цікаві ниточки. За даними аналітичної системи Youcontrol, з травня 2021 року і до листопада 2022 року співвласницею компанії була мешканка Дніпра Яна Хланта. Ця громадянка виявилася тренеркою з пауерліфтингу та дівчиною на той момент керівника області Валентина Резніченка. Хланта і Резніченко разом багато подорожували за кордон. Окрім того, Хланта пересувалася на автомобілі Різниченка та отримувала зарплату в його фірмі.

Пані Хланта зникла зі співвласників ТОВ «Будінвест Інжиніринг» синхронно з відкриттям кримінального провадження НАБУ за статтями відмивання коштів, привласнення майна і зловживання службовим становищем. Після виходу Хланти з ТОВ «Будінвест Інжиніринг» власником фірми залишився дніпрянин Павло Чухно, менеджер та партнер дніпровських бізнесменів братів Володимира та Леоніда Дубинських. США офіційно оголосили у розшук братів Дубинських за підозрою у фінансових махінаціях.

За даними досудового розслідування, починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.