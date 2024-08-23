Віце-канцлер Німеччини Хабек закликав біженців з України почати працювати

Біженцям з України, які мешкають на території Німеччини, необхідно почати працювати, заявив в ефірі телеканалу Welt віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек. За його словами, це принесе користь як інтеграції громадян, так і соціальній системі.

«Але загалом краще працювати всім – це краще для людей, для інтеграції людей, для соціальної системи», – заявив віце-канцлер ФРН.

Хабек підкреслив, що дебати щодо виплат та пільг українським біженцям набирають обертів напередодні земельних виборів у Саксонії та Тюрінгії. Але вимоги припинити виплати «не були повністю продумані». Міністр визнав, що прийом біженців на роботу може бути ускладнений різними факторами, такими як становище у сім'ї, хвороби та необхідність догляду за дітьми. Він також розкритикував слова прем'єр-міністра федеральної землі Бранденбург Дітмара Войдке, який назвав виплату громадянської допомоги українським біженцям такою, що не відповідає поточній обстановці.

Раніше Хабек пообіцяв, що Німеччина надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією. За його словами, допомога надаватиметься незалежно від будь-яких «якщо» чи «але».

До слова, війна, розв'язана Росією, змусила багатьох українців шукати притулку за кордоном, зокрема в Німеччині. Серед української спільноти поширюються чутки про можливість отримання німецької пенсії після 50 років. Однак, Deutsche Rentenversicherung офіційно роз'яснила умови призначення пенсій для українців, розвіявши ці міфи.