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Віце-канцлер Німеччини звернувся до біженців з України із проханням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Віце-канцлер Німеччини звернувся до біженців з України із проханням
Віце-канцлер Німеччини Хабек наполягає на роботі українців у Німеччині
фото із відкритих джерел

Віце-канцлер Німеччини Хабек закликав біженців з України почати працювати

Біженцям з України, які мешкають на території Німеччини, необхідно почати працювати, заявив в ефірі телеканалу Welt віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек. За його словами, це принесе користь як інтеграції громадян, так і соціальній системі.

«Але загалом краще працювати всім – це краще для людей, для інтеграції людей, для соціальної системи», – заявив віце-канцлер ФРН.

Хабек підкреслив, що дебати щодо виплат та пільг українським біженцям набирають обертів напередодні земельних виборів у Саксонії та Тюрінгії. Але вимоги припинити виплати «не були повністю продумані». Міністр визнав, що прийом біженців на роботу може бути ускладнений різними факторами, такими як становище у сім'ї, хвороби та необхідність догляду за дітьми. Він також розкритикував слова прем'єр-міністра федеральної землі Бранденбург Дітмара Войдке, який назвав виплату громадянської допомоги українським біженцям такою, що не відповідає поточній обстановці.

Раніше Хабек пообіцяв, що Німеччина надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією. За його словами, допомога надаватиметься незалежно від будь-яких «якщо» чи «але».

До слова, війна, розв'язана Росією, змусила багатьох українців шукати притулку за кордоном, зокрема в Німеччині. Серед української спільноти поширюються чутки про можливість отримання німецької пенсії після 50 років. Однак, Deutsche Rentenversicherung офіційно роз'яснила умови призначення пенсій для українців, розвіявши ці міфи.

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Теги: Німеччина міністр війна українці робота біженці

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