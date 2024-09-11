Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу рано вранці в середу
фото: Тagesschau

За даними пожежної служби, наразі у всьому Дрездені немає централізованого теплопостачання

У німецькому місті Дрезден обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі. Про це повідомляє Тagesschau. 

У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу рано вранці в середу. За даними пожежної служби, постраждала частина мосту, якою їздять трамваї. Ділянка довжиною приблизно 100 метрів лежить в Ельбі і перекриває русло річки. Як оголосила влада міста Дрезден, інші частини мосту знаходяться під серйозною загрозою обвалу. За інформацією кореспондента MDR, другий сегмент мосту також просідає.

Пожежна команда була отримала повідомлення про інцидент близько 3 години ночі. Люди внаслідок обвалу не постраждали. Причина досі незрозуміла. Чи пов'язане обвалення з ремонтними роботами, які зараз ведуться на мосту, поки невідомо. Тридільний міст Кароли ремонтують з 2019 року.

Уся територія навколо мосту Кароли, включаючи федеральний водний шлях на Ельбі, велосипедну доріжку та Террассенуфер, залишатиметься повністю закритою до подальшого повідомлення. Учасники дорожнього руху мають очікувати значних перебоїв. Обвал означає, що важливе транспортне сполучення, B170 через Ельбу, буде втрачено, вказує видання. 

6 фото
На весь екран
У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу
фото: Тagesschau

За даними пожежної служби, наразі у всьому Дрездені немає централізованого теплопостачання. 

Нагадаємо, у липні 2024 року через сильні дощі в Китаї обвалився автодорожній міст. Загинули 11 людей. Про це повідомляє cgtn.com. Як зазначається, інцидент стався в провінції Шеньсі на північному заході Китаю під час проливних дощів.

До слова, зміна клімату значно впливає на стан мостів у Сполучених Штатах. Про це пише американська газета New York Times. Повені та екстремальна спека, спричинені кліматичними змінами, прискорюють процес руйнування мостів. Оскільки цього року температура була найвищою всю історію, значна частина інфраструктури США, від автомагістралей до злітно-посадкових смуг, постраждала. Але мости стикаються з особливими ризиками.

Читайте також:

Теги: міст Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залишки концтабору Лангенштейн-Цвіберге
Колишній концтабір у Німеччині отримав нового власника: громадяни обурені
16 серпня, 01:30
Після останнього удару, який набито відбувся близько 17:00 за київським часом, обрушився один із прольотів мосту
Окупанти скаржаться, що ЗСУ знищили стратегічно важливий міст Курщини (фото)
16 серпня, 19:19
Німці залишились без світла через куницю
Голодна куниця залишила без світла десятки тисяч німців
20 серпня, 15:42
Над виведеною з експлуатації атомною електростанцією у Брунсбюттелі були зафіксовані невідомі безпілотники
Німеччина розслідує можливу причетність Росії до польотів дронів над АЕС – Bild
22 серпня, 22:35
4 грудня 1961 року. Американські солдати спостерігають за зведенням кам'яної стіни на КПП Фрідріхштрассе у Східному Берліні
Російські диверсії на Заході. Розсекречені чеські архіви показують, чого чекати далі Гібридна війна
25 серпня, 20:30
ЗСУ підірвали кілька мостів у Курській області
Окупанти побудували п'яту понтонну переправу через Сейм у Курській області (фото)
27 серпня, 20:58
Тюрингська «Альтернатива для Німеччини» святкує перемогу на земельних виборах. У центрі – регіональний лідер партії Бьорн Хьокке
На місцевих виборах у Німеччині перемогли ультраправі: реакція українців
2 вересня, 08:55
Під мостом триває встановлення загороджень із металевих решіток, імовірно, для захисту бетонних опор
Як окупанти рятуватимуть Кримський міст від ударів ЗСУ: супутникові знімки
3 вересня, 09:49
Шольц хоче, щоб більше українських біженців у Німеччині працювали
Працевлаштування українських біженців у Німеччині. Шольц зробив жорстку заяву
7 вересня, 21:21

Соціум

У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
«А навіщо туди їхати?». Туристи назвали найменш популярну столицю Європи
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
Ситуація для ЗСУ на Курщині погіршилася – DeepState
Австралія запроваджує мінімальний вік для користування соцмережами
Австралія запроваджує мінімальний вік для користування соцмережами
Вірус синього язика повернувся до Норвегії: хто опинився у небезпеці
Вірус синього язика повернувся до Норвегії: хто опинився у небезпеці
У Торонто відбувся протест проти показу російського фільму на кінофестивалі
У Торонто відбувся протест проти показу російського фільму на кінофестивалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
27K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
Міносвіти назвало найпопулярнішу спеціальність серед абітурієнтів-бюджетників
12K
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
11K
Зеленська повідомила, чи вимикають світло в їхній з президентом оселі

Новини

Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Сьогодні, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Сьогодні, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua