У Дрездені обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі (відео)

У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу рано вранці в середу

За даними пожежної служби, наразі у всьому Дрездені немає централізованого теплопостачання

У німецькому місті Дрезден обвалився один із найважливіших мостів на Ельбі. Про це повідомляє Тagesschau.

У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу рано вранці в середу. За даними пожежної служби, постраждала частина мосту, якою їздять трамваї. Ділянка довжиною приблизно 100 метрів лежить в Ельбі і перекриває русло річки. Як оголосила влада міста Дрезден, інші частини мосту знаходяться під серйозною загрозою обвалу. За інформацією кореспондента MDR, другий сегмент мосту також просідає.

Пожежна команда була отримала повідомлення про інцидент близько 3 години ночі. Люди внаслідок обвалу не постраждали. Причина досі незрозуміла. Чи пов'язане обвалення з ремонтними роботами, які зараз ведуться на мосту, поки невідомо. Тридільний міст Кароли ремонтують з 2019 року.

Уся територія навколо мосту Кароли, включаючи федеральний водний шлях на Ельбі, велосипедну доріжку та Террассенуфер, залишатиметься повністю закритою до подальшого повідомлення. Учасники дорожнього руху мають очікувати значних перебоїв. Обвал означає, що важливе транспортне сполучення, B170 через Ельбу, буде втрачено, вказує видання.

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У Дрездені велика частина мосту Кароли обвалилася в Ельбу фото: Тagesschau

За даними пожежної служби, наразі у всьому Дрездені немає централізованого теплопостачання.

Нагадаємо, у липні 2024 року через сильні дощі в Китаї обвалився автодорожній міст. Загинули 11 людей. Про це повідомляє cgtn.com. Як зазначається, інцидент стався в провінції Шеньсі на північному заході Китаю під час проливних дощів.

До слова, зміна клімату значно впливає на стан мостів у Сполучених Штатах. Про це пише американська газета New York Times. Повені та екстремальна спека, спричинені кліматичними змінами, прискорюють процес руйнування мостів. Оскільки цього року температура була найвищою всю історію, значна частина інфраструктури США, від автомагістралей до злітно-посадкових смуг, постраждала. Але мости стикаються з особливими ризиками.