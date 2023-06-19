Санкції Британії діятимуть, допоки РФ не виплатить Україні компенсації

Джеймс Клеверлі: «Потреби України у відновленні величезні й будуть величезними»

Велика Британія сьогодні, 19 червня, запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні. Про це повідомив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, пише Reuters.

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«Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, очевидні жахливі наслідки війни. Потреби України у відновленні величезні й будуть величезними», – йдеться у заяві.

Клеверлі додав, що завдяки таким новим заходам Британія посилюватиме свій підхід до санкцій.

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За його словами, це підтверджує той факт, що Британія готова використовувати санкції, щоб гарантувати, що Росія заплатить за відновлення України.

Нагадаємо, Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше.

Раніше Велика Британія оголосила про нові санкції, націлені на експорт з Білорусі, який фінансує режим Лукашенка, інтернет-пропаганду та боротьбу з намаганнями РФ обійти західні санкції.