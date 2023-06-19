Росія продовжує отримувати японські напівпровідники попри санкції

Понад 70% заборонених поставок японської електроніки до Росії здійснювали компанії, зареєстровані в Китаї

Росія сьогодні є країною з найбільшою кількістю накладених обмежень. Однак це не заважає їй отримувати критично важливі елементи на кшталт напівпровідників, попри накладені санкції. Виявляється, що японські напівпровідники потрапляють в країну через треті руки.

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Видання Nikkei проаналізувало російську митну статистику з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року, використовуючи дані, надані індійським аналітичним агентством Export Genius. У фокусі дослідження були транзакції на суму понад $50000, пов'язані з постачанням японських напівпровідникових компонентів до Росії.

У вибірці понад 89 транзакцій відповідали зазначеним критеріям, що становить загалом 2 мільйони одиниць продукції на суму $11 мільйонів. Дивно, але понад 70% заборонених поставок японської електроніки до Росії здійснювали компанії, зареєстровані в Китаї, зокрема в Гонконзі. Південна Корея і Туреччина відстали від них, посівши третє місце серед країн, що брали участь у цих поставках.

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За той самий період прямий експорт напівпровідникової продукції з Японії до Росії впав на 85%, склавши лише 150 000 одиниць.

Примітно, що в червні минулого року американська влада додала китайську компанію King-Pai Technology до свого санкційного списку. У березні компанія поставила в Росію напівпровідникову продукцію на суму $150 000, що підпадає під заборону, встановлену американськими правилами експортного контролю. Європейська влада також висловила намір посилити законодавство з експортного контролю, щоб закрити будь-які існуючі лазівки.

Стабільний потік японських напівпровідників до Росії через треті країни свідчить про активне використання країною-агресором усіх можливих лазівок. Також знаходиться чимало компаній, які не гребують кривавими російськими рублями попри обмеження

Зараз лиш залишається спостерігати, як відповідні уряди відреагують на ці висновки і чи будуть вжиті подальші заходи для посилення механізмів експортного контролю, враховуючи постійне надходження забороненої японської електроніки в країну, яку неодмінно використовують у складі зброї застосованою проти України.

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Нагадаємо, Велика Британія сьогодні, 19 червня, запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

До слова, поставки летального та нелетального військового обладнання західного виробництва все ще надходять до Росії, попри запровадження Заходом безпрецедентних санкцій у відповідь на вторгнення в Україну минулого року.