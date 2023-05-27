Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів

Спортивний арбітражний суд підтвердив відсторонення російських футбольних клубів

Спортивний арбітражний суд залишив чинним рішення УЄФА (Спілка європейських футбольних асоціацій) про відсторонення російських футбольних клубів від участі в змаганнях, що проходять під егідою союзу. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Після початку військового вторгнення Росії в Україну, 28 лютого 2022 року, УЄФА підтвердила своє рішення щодо відсторонення чотирьох російських клубів – ЦСКА, «Динамо», «Зеніт» і «Сочі» – від участі у європейських змаганнях. У травні минулого року ці клуби звернулися до суду, намагаючись скасувати рішення УЄФА, яке вони вважали дискримінаційним. Однак суд відхилив їх звернення.

У частині опублікованого у п'ятницю рішення суду зазначається, що УЄФА не порушив принципу політичної нейтральності, і його відмова в допуску російських клубів не може вважатися дискримінаційною або непропорційною.

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Російські клуби вказували на те, що деякі інші спортивні асоціації – наприклад, Асоціація професійних тенісистів і Жіноча тенісна асоціація, – не заборонили участь російських спортсменів у своїх змаганнях.

Однак, на думку суду, що футбол являє собою особливу галузь спорту, де вболівальники часто виявляють надмірно емоційну реакцію і можуть спричиняти інциденти, пов'язані з расизмом, націоналізмом та релігійною нетерпимістю. Суд вважає, що допуск до змагань російських футбольних команд може негативно позначитися на безпеці спортсменів і глядачів.

Раніше повідомлялося, що чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках.