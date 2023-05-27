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Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спортивний арбітражний суд залишив чиним рішення УЄФА щодо виключення російських клубів
спортивний арбітражний суд залишив у силі усунення російських клубів
фото з відкритих джерел

Спортивний арбітражний суд підтвердив відсторонення російських футбольних клубів

Спортивний арбітражний суд залишив чинним рішення УЄФА (Спілка європейських футбольних асоціацій) про відсторонення російських футбольних клубів від участі в змаганнях, що проходять під егідою союзу. Про це повідомляє «Голос Америки».

Після початку військового вторгнення Росії в Україну, 28 лютого 2022 року, УЄФА підтвердила своє рішення щодо відсторонення чотирьох російських клубів – ЦСКА, «Динамо», «Зеніт» і «Сочі» – від участі у європейських змаганнях. У травні минулого року ці клуби звернулися до суду, намагаючись скасувати рішення УЄФА, яке вони вважали дискримінаційним. Однак суд відхилив їх звернення.

У частині опублікованого у п'ятницю рішення суду зазначається, що УЄФА не порушив принципу політичної нейтральності, і його відмова в допуску російських клубів не може вважатися дискримінаційною або непропорційною.

Російські клуби вказували на те, що деякі інші спортивні асоціації – наприклад, Асоціація професійних тенісистів і Жіноча тенісна асоціація, – не заборонили участь російських спортсменів у своїх змаганнях.

Однак, на думку суду, що футбол являє собою особливу галузь спорту, де вболівальники часто виявляють надмірно емоційну реакцію і можуть спричиняти інциденти, пов'язані з расизмом, націоналізмом та релігійною нетерпимістю. Суд вважає, що допуск до змагань російських футбольних команд може негативно позначитися на безпеці спортсменів і глядачів.

Раніше повідомлялося, що чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках.

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Теги: росія суд тхеквондо навколофутбол

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