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Смілянський подав до суду на Нацбанк

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Смілянський подав до суду на Нацбанк
Конфлікт між Смілянським і Нацбанком загострився після того, як регулятор поставив під сумнів його професійну придатність
фото: poshtivka.org

Гендиректор «Укрпошти» оскаржує рішення регулятора про свою професійну непридатність

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що його адвокати подали позов до Національного банку України. Він вимагає скасувати рішення регулятора, яким його визнали таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву.

За словами Смілянського, він оскаржує рішення НБУ, оскільки вважає його незаконним та упередженим. Він заявив, що регулятор фактично визнав його професійно непридатним, хоча, на його думку, аналогічні вимоги не застосовувалися до керівників інших банків та фінансових установ.

Окремо Смілянський поставив під сумнів аргументацію Нацбанку щодо оцінки керівників фінансових установ. Він заявив, що голова та заступники голови НБУ, за його словами, не втручаються у процедури попереднього погодження кандидатів на посади в банках і не впливають на рішення щодо їхньої професійної відповідності. Водночас, стверджує Смілянський, щодо нього регулятор застосував інший підхід.

Гендиректор «Укрпошти» також пов'язав конфлікт із власною ініціативою зі створення «Укрпошти Банку». За його словами, він хотів розвивати банківський напрям компанії та створити конкуренцію на фінансовому ринку. Смілянський заявив, що саме його позиція та спроби реалізувати цей проєкт могли стати однією з причин конфлікту з керівництвом НБУ. Водночас це є оцінкою самого Смілянського.

Він також заявив, що рішення регулятора вважає спробою завдати удару по його професійній репутації. За словами Смілянського, він має намір у суді домогтися скасування рішення НБУ та довести, що підстав для визнання його професійно непридатним не було.

За словами гендиректора «Укрпошти», він хоче почути в суді пояснення, чому до нього застосували такий підхід, якого, на його думку, не застосовували до керівників інших фінансових установ навіть у випадках значних порушень.

Смілянський також наголосив, що позов подавав особисто та самостійно оплачує роботу адвокатів. За його словами, «Укрпошта» не фінансує судовий процес. Він заявив, що в разі перемоги вимагатиме відшкодувати витрати на юридичну допомогу.

Варто нагадати, що конфлікт між Смілянським і НБУ загострився після того, як регулятор поставив під сумнів його професійну придатність для роботи у сфері фінансових послуг. Сам Смілянський пов'язує ситуацію зокрема зі своїми планами створити «Укрпошта Банк».

Йдеться про проєкт, у межах якого «Укрпошта» прагнула розширити перелік фінансових послуг і створити власний банківський напрям. Смілянський неодноразово виступав за те, щоб поштовий оператор отримав можливість працювати на банківському ринку.

У новому дописі він заявив, що саме ця позиція могла стати однією з причин конфлікту з керівництвом НБУ. Смілянський назвав дії регулятора «особистою помстою», але це є його оцінкою, яку він має намір доводити в суді.

Він також згадав голову НБУ Андрія Пишного та заявив про нібито упереджене ставлення до нього. Водночас доказів того, що рішення регулятора було ухвалене саме з мотивів особистої помсти, Смілянський у дописі не навів.

Тепер спір між Смілянським і НБУ перейшов із публічної площини в судову. Раніше сторони обмінювалися заявами та публічними оцінками, а остаточну правову оцінку оскарженому рішенню має дати суд.

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Теги: суд Україна Ігор Смілянський Нацбанк

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