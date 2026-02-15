Голова Норвезького Нобелівського комітету Торбйорн Ягланд оголошує лауреата Нобелівської премії миру в Нобелівському інституті в Осло 11 жовтня 2013 року

Епштейн використовував престиж Нобелівської премії миру як інструмент для налагодження контактів із такими постатями, як Білл Гейтс, Річард Бренсон, Ларрі Саммерс

Оприлюднені Міністерством юстиції США «файли Епштейна» розкрили механізми, за допомогою яких засуджений фінансист заманював у свою мережу впливових політиків та бізнесменів. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ключовою фігурою в цих маніпуляціях став Торбйорн Ягланд, який очолював Норвезький Нобелівський комітет у 2009-2015 роках. Згідно з документами, Епштейн сотні разів згадував ім’я Ягланда, використовуючи престиж Нобелівської премії миру як інструмент для налагодження контактів із такими постатями, як Білл Гейтс, Річард Бренсон, Ларрі Саммерс та ідеолог «трампізму» Стів Беннон.

Наразі 75-річному Ягланду в Норвегії висунуто офіційні звинувачення у корупції за обтяжуючих обставин. Поліція провела обшуки в його резиденціях, розслідуючи отримання подарунків, поїздок та позик від Епштейна. Хоча прямих доказів лобіювання самих премій наразі немає, листування підтверджує, що Ягланд був частим гостем у маєтках фінансиста в Парижі та Нью-Йорку. В одному з повідомлень Епштейн навіть іронізував у розмові з Бенноном, що Дональд Трамп «вибухнув би від люті», якби дізнався, що його соратник товаришує з людиною, яка вирішує долю Нобелівської нагороди.

Документи демонструють, як Епштейн майстерно маніпулював інтересом еліт до високого статусу. Він пропонував колишній радниці Барака Обами Кеті Рюммлер та магнату Річарду Бренсону особисті зустрічі з Ягландом, називаючи його людиною з «унікальним поглядом». Навіть Білл Гейтс у 2014 році активно цікавився статусом Ягланда в комітеті. Крім ексголови комітету, під слідство в Норвегії потрапив і дипломат Тер'є Ред-Ларсен, який, за версією слідства, і ввів Ягланда до близького кола Епштейна.

Як выдомо, 11 лютого 2026 року комітет міністрів Ради Європи задовольнив запит правоохоронних органів Норвегії про зняття недоторканності з Турбйорна Ягланда. Його підозрюють у корупційних зв'язках із покійним американським фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном.

Повідомляється, що зняття імунітету було необхідним для проведення повноцінного розслідування дій Ягланда під час його перебування на посаді.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса.

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном.