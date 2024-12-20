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Окупант, який повернувся з України, зарізав свою доньку та поранив сина і дружину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупант, який повернувся з України, зарізав свою доньку та поранив сина і дружину
14-річна дочка отримала шість колотих ударів, після чого померла
фото з відкритих джерел

Правоохоронці знайшли тіло винуватця трагедії під балконом багатоповерхівки

У Ростові учасник «СВО» вбив свою 14-річну дочку, поранив дружину та сина, а потім покінчив життя самогубством. Про це передають російські ЗМІ.

Повідомляється, що чоловік повернувся з війни в Україні близько тижня тому. Сам інцидент стався після конфлікту на тлі вживання алкоголю, коли родина окупанта приїхала з Якутії.

Він винайняв квартиру і покликав дружину з двома дітьми приїхати з півночі, щоб побачитися. Проте близько 3 години ночі 19 грудня в родині спалахнув конфлікт. Після цього росіянин почав бити своїх близьких ножем.

14-річна дочка отримала шість колотих ударів, після чого померла. Син обійшовся порізами. Дружина постраждала трохи більше. Обоє зараз у лікарні.

Вночі поранена дружина військового встигла постукати до сусідів та попросити допомоги. Ті викликали швидку й поліцію. Правоохоронці знайшли тіло батька сімейства під балконом багатоповерхівки.

Раніше повідомлялося, що росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з жертв стала його літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії». Також він проломив голову 34-річному товаришеві по чарці ломом.

Інший окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину.

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Теги: вбивство окупанти війна чоловік дружина дочка конфлікт

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