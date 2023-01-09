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Як Путін благословляв в'язнів перед відправкою на війну: стали відомі деталі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Як Путін благословляв в'язнів перед відправкою на війну: стали відомі деталі
Про те, що з в'язнів зняли судимість, повідомив засновник ПВК "Вагнер" Пригожин
фото з відкритих джерел

У всіх в’язнів є на руках документи про помилування президентом РФ

Ув'язнених, відправлених воювати в Україні у складі ПВК «Вагнера», помилували ще до відправки на фронт. Про це повідомила член ради з прав людини Єва Меркачова, пише «Сибір. Реалії».

За її словами, ув'язнених формально звільняють ще до того, як вивезти з колонії, проте процедура помилування та відповідний указ президента Росії охороняється держтаємницею. Самі укази Меркачова не бачила.

«Я говорила з близькими цих людей, які були першими звільнені. Вони всі запевняють, що на руках у них документи, підписані 5 липня. І вивезли відповідно цього ж дня чи наступного. Відповідно, цих людей звільнили ще п'ятого числа. Це пояснює те, що федеральна служба виконання покарань (ФСВП) спокійно зовсім людей звільняла. Інакше було б дуже дивно. Я майже впевнена, що ФСВП не взяла б на себе такий ризик, а тут вона відпускає людей, які вже звільнені», – заявила Меркачова.

Нагадаємо, як повідомили росЗМІ посиланням на засновника і спонсора ПВК «Вагнер», Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», перша група ув'язнених, завербованих для участі у війні в Україні, завершила піврічний контракт. Пригожин тоді заявляв, що з ув'язнених зняли всі судимості. У першій групі помилуваних колишніх ув'язнених близько 20 осіб. Їхні імена не називаються, за що їх засудили, не повідомляється. Про зняття судимостей відомо лише за словами Пригожина.

Як згодом дізналися журналісти, учасники першої групи ув'язнених, які були завербовані для відправки на фронт в Україну, завершили піврічний контракт, отримали помилування і вийшли на волю – це вбивці та торговці наркотиками.

Як саме відбувалася процедура помилування, членам СПЧ не відповіли ні ФСВП, ні Генпрокуратура, ні прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Останній лише нагадав, що помилування можливе виключно президентським указом.

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