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На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Рівненщині чоловік стріляв у натовп із автомата, є поранені
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб
фото: Національна поліція

Правоохоронці закликали усіх свідків події звернутися до поліції, аби допомогти встановити всі обставини злочину

 

У селі Великі Селища Рівненської області у ніч проти неділі, 15 грудня, між двома компаніями виник конфлікт, під час якого молодик з однієї з груп відкрив вогонь із автомата. Про це повідомила Поліція Рівненської області

Внаслідок стрілянини вогнепальні поранення отримали четверо хлопців. Постраждалих госпіталізували, за словами лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

Зловмисник одразу після інциденту втік з місця події. Однак правоохоронцям вдалося розшукати його за кілька годин. Наразі вирішується питання про затримання чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб. Поліція Рівненського районного управління продовжує розслідування.

Правоохоронці закликали усіх свідків події звернутися до поліції, аби допомогти встановити всі обставини злочину.

Раніше правоохоронці «по гарячих слідах» затримали чоловіка, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі. 

Також у Сумській області батько з дядьком роками ґвалтували неповнолітню дівчину з інвалідністю.

До слова, у Голосіївському районі Києва у підземному переході чоловік з ножем напав та зґвалтував 23-річну киянку.

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Теги: вбивство розслідування Рівненщина поліція чоловік поранення конфлікт

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