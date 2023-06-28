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Окупанти в Енергодарі обшукують квартири українських енергетиків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти в Енергодарі обшукують квартири українських енергетиків
ФСБ грабує та опечатує квартири працівників атомної станції
фото з відкритих джерел

Ольга Кошарна тримає контакт з українськими працівниками окупованої атомної станції

ФСБ обшукує та грабує квартири працівників Запорізької АЕС, а після цього їх опечатує. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Як каже експертка, у працівників Запорізької АЕС перевіряють телефони. Якщо знаходять українські sim карти – тягнуть до катівні.

«На ЗАЕС є машини «Тигри», на яких кадировці з підрозділу «Ахмат» пересуваються. Нібито наші люди чули розмови кадировців між собою: ті не виключали, що під час відходу можуть убити зміну, яка працюватиме. Вони здатні на все», – зазначає Кошарна.

Нагадаємо, керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час свого брифінгу на Запорізькій АЕС зробив дві недипломатичні заяви, чим втратив нейтральність.

Раніше в окупованому Енергодарі російські загарбники організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено.

До слова, керівництво «Енергоатому» закликає робітників Запорізької АЕС не погоджуватися підписувати якісь документи, проте воно й гадки не має, яких знущань зазнають працівники ЗАЕС.

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Теги: ФСБ Запорізька АЕС росіяни

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