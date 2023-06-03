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Сергій Борщевський Поет, перекладач, дипломат

Згадала баба, як дівкою була. Москва робить з Байдена сексуального маніяка?

glavcom.ua
Байден постійно зазнає інформаційних атак з боку РФ
фото з відкритих джерел

Мабуть, у кремлівської пропаганди справи зовсім кепські

У деякі вітчизняні ЗМІ проникла інформація про втечу до Росії Тари Рід – громадянки США, колишньої співробітниці офісу тоді ще сенатора Джо Байдена, яка звинувачувала екс-шефа у начебто «сексуальних домаганнях».

Американські ж ЗМІ давно смакують заяви Тари Рід, оскільки ця особа час від часу виринає в інформаційному просторі США.

Працювала Тара Рід в офісі сенатора Байдена в 1992-1993. А звинуватила колишнього шефа в епізоді, який начебто мав місце в 1993 році і який сама ж Тара Рід кваліфікувала як сексуальні домагання, через 27 років – аж у березні 2020, акурат під час виборчої кампанії.

Домагання – за словами Тари Рід, якій у 1993 було 29 років – полягали в тому, що одного разу Байден нібито притиснув її до стіни і дав волю рукам. А ще Байден нібито поцілував їй руку. Тоді ж Тара Рід закликала Байдена вийти з президентської гонки.

Сам Байден звинувачення Тари Рід категорично відкинув. Зрештою, як відомо, ця атака на репутацію не завадила Джо Байдену стати обраним президентом.

Так чи інакше тоді ж таки, в 1993, Тара Рід залишила Вашингтон, бо – як згадувала сама в 2018 – хотіла зробити кар'єру актриси (чого не сталося) і – увага! – була розчарована американською урядовою «ксенофобією» щодо Росії.

І ще цікава деталь. В 2020 році, коли через заяву Тари Рід навколо кандидата в президенти Джо Байдена вибухнув скандал, її інтереси представляли двоє адвокатів – Дуглас Вігдор і Вільям Моран. Другий – колишній письменник і співробітник російської агенції «Спутнік».

Одкровення Тари Рід викликали у США чимало критики. Різні оглядачі звертали увагу на суперечливість її тверджень, на те що вони щораз обростають новими подробицями. А в одній публікації «Нью-Йорк таймс» вона була прямо названа російською агенткою.

І ось нарешті Тара Рід у Москві. «Спутнік» влаштував її прес-конференцію, в якій взяла участь російська шпигунка, а нині депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Марія Бутіна.

Тара Рід вибачилася перед «російськими братами та сестрами за агресивну позицію адміністрації США» і висловила бажання набути російське громадянство. Бутіна обіцяла посприяти.

У Москві Тара Рід зізналася, що нарешті почувається в безпеці і може вільно дихати. Точнісінько, як співалося 1939 року, в добу репресій, у фільмі «Цирк»:


Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Мабуть, у кремлівської пропаганди справи зовсім кепські, якщо витягнули зі скрині цю пропахлу нафталіном дамочку.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни інформаційна війна Джозеф Байден

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