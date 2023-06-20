П'ять головних новин за 20 червня

Імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану

Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів, Урсула фон дер Ляєн підтвердила надання Україні €50 млрд, окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя. Ці та інші події 20 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Зеленський скасував ПДВ та ввізне мито на комплектуючі для дронів

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування ПДВ (№ 9275) та ввізного мита на комплектуючі для дронів (№ 9276). Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.

Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників.

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Урсула фон дер Ляєн підтвердила надання Україні €50 млрд

Європейський Союз виділяє на підтримку України пакет фінансової допомоги у розмірі близько €50 млрд. Як уточнила фон дер Ляєн, це дозволить «забезпечити передбачуване фінансування на шляху до ЄС разом із глобальними партнерами та приватним сектором».

Як стало відомо раніше, кошти будуть виплачені за умови проведення Україною реформ для покращення верховенства права та боротьби з корупцією. Європейська комісія допоможе фінансувати поточні витрати українського уряду та забезпечить фінансування невідкладних пріоритетів у сфері реконструкції. Повідомляється, що реформи мають на меті вивести Україну на шлях членства в ЄС, а лідери країн вирішуватимуть, чи починати переговори про членство до кінця року.

Окупанти обстріляли Запоріжжя та передмістя

У ніч проти 20 червня російська армія обстріляла Запоріжжя та передмістя. Пошкоджене майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства.

Окупанти здійснили 72 обстріли по цивільних об'єктах та комунікаціях в 19 містах і селах: ракетами вдарили по Запоріжжю та Розумівці, авіацією по Оріхову та Преображенці, атакували з БПЛА Магдалинівку, з РСЗВ вдарили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому, 65 ударів з артилерії прийшлося по Гуляйполю, Новодарівці, Залізничному, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новоданилівці та іншим прифронтовим селам.

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Окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС

Російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону. Він зауважив, що через те, що росіяни знищили греблю Каховської ГЕС, вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Скандал з українськими полоненими в Угорщині: МЗС повідомило втішні новини

Трьох українських військовополонених, яких Росія потайки передала Угорщині, вдалося вивезти на територію України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

Дипломат також зазначив, що українські дипломати спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими продовжують вживати заходів для того, щоб звільнити решту українських полонених, яких вивезли з Росії до Угорщини.