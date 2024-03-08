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Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у двох областях

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у двох областях
Росіяни традиційно звинувачують в атаках «київський режим»
фото ілюстративне

Окупанти заявляють про атаку 12 українських безпілотників

У ніч на 8 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Працювали сили протиповітряної оборони ворога. Про це повідомляє Міноборони РФ.

«Протягом ночі було припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила один безпілотник над Білгородською областю, та ще 11 над територією Волгоградської області.

Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, безпілотний літальний апарат здійснив атаку на металургійний комбінат «Северсталь» у місті Череповець Вологодської області РФ. Про це повідомила пресслужба комбінату в коментарі російському виданню.

Місцеві телеграм-канали, до офіційних коментарів від представників заводу, повідомляли, що рано-вранці 7 березня на заводі пролунав вибух, який чули багато місцевих жителів.

До слова, вранці 6 березня російська влада заявила про атаку дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза. 

Теги: росія безпілотник Міноборони РФ вибух

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