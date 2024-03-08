Росіяни поскаржилися на атаку безпілотників у двох областях

Окупанти заявляють про атаку 12 українських безпілотників

У ніч на 8 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Працювали сили протиповітряної оборони ворога. Про це повідомляє Міноборони РФ.

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«Протягом ночі було припинено спроби київського режиму вчинити терористичні атаки із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО нібито знищила один безпілотник над Білгородською областю, та ще 11 над територією Волгоградської області.

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Про руйнування та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, безпілотний літальний апарат здійснив атаку на металургійний комбінат «Северсталь» у місті Череповець Вологодської області РФ. Про це повідомила пресслужба комбінату в коментарі російському виданню.

Місцеві телеграм-канали, до офіційних коментарів від представників заводу, повідомляли, що рано-вранці 7 березня на заводі пролунав вибух, який чули багато місцевих жителів.

До слова, вранці 6 березня російська влада заявила про атаку дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза.