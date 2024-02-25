Антихристиянська патріархія

Нехай Бог простить гріхи померлого раба свого Олексія, а Гундяєва і його антихристиянську патріархію – нехай заборонить!

За померлого Сталіна – гонителя Церкви, вбивцю і атеїста – Моспатріархія влаштувала урочисте моління, де Алєксій І поминав головного більшовика як «генераліссімуса Йосифа».

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Коли два роки тому наказав довго жити Жиріновський, відомий серед іншого і відверто аморальним способом життя – його урочисто відспівував Гундяєв у головному соборі Москви.

А за померлого Навального забороняють (!) навіть заупокійні молитви на приватне прохання (!). Хоча він був християнин і точно жив більш морально, ніж головний політ-клоун Путіна.

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Нехай Бог простить гріхи померлого раба свого Олексія, а Гундяєва і його антихристиянську патріархію – нехай заборонить, як мерзоту антихристову!