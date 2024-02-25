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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

Антихристиянська патріархія

glavcom.ua
фото: AFP

Нехай Бог простить гріхи померлого раба свого Олексія, а Гундяєва і його антихристиянську патріархію – нехай заборонить!

За померлого Сталіна – гонителя Церкви, вбивцю і атеїста – Моспатріархія влаштувала урочисте моління, де Алєксій І поминав головного більшовика як «генераліссімуса Йосифа».

Коли два роки тому наказав довго жити Жиріновський, відомий серед іншого і відверто аморальним способом життя – його урочисто відспівував Гундяєв у головному соборі Москви.

А за померлого Навального забороняють (!) навіть заупокійні молитви на приватне прохання (!). Хоча він був християнин і точно жив більш морально, ніж головний політ-клоун Путіна.

Нехай Бог простить гріхи померлого раба свого Олексія, а Гундяєва і його антихристиянську патріархію – нехай заборонить, як мерзоту антихристову!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Йосип Сталін РПЦ путінський режим Володимир Жириновський росія

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Митрополит Євстратій (Зоря)

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