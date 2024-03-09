У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі

Мешканці обох міст заявляють про роботу ППО

У ніч на 9 березня в Курську та Таганрозі пролунали вибухи. Про це повідомляють губернатори областей та місцеві Telegram-канали.

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Місцеві мешканці повідомляють, що чули чотири потужні вибухи.

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«Інформації про руйнування поки немає. Влада попросила мешканців сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами або зайти до найближчої будівлі», – пишуть російські пабліки.

Губернатор Курської області Старовойт заявив про нібито збиття українського безпілотника.

«У небі над Курськом силами ППО збито український БпЛА. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також потужні вибухи пролунали в Таганрозі.

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Мешканці заявляють, що безпілотники летіли зі сторони моря і що в місті працює ППО.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що ППО відбила масовану масову атаку безпілотників, не уточнивши, скільки саме дронів атакували регіон.

За попередньою інформацією, безпілотники могли атакувати «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва» – авіабудівне підприємство, розташоване в Таганрозі.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Працювали сили протиповітряної оборони ворога.

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Як повідомлялося, у ніч на 7 березня безпілотники атакували дві російські області, а в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу.

Безпілотний літальний апарат здійснив атаку на металургійний комбінат «Северсталь» у місті Череповець Вологодської області РФ. Про це повідомила пресслужба комбінату в коментарі російському виданню.

Місцеві телеграм-канали, до офіційних коментарів від представників заводу, повідомляли, що рано-вранці 7 березня на заводі пролунав вибух, який чули багато місцевих жителів.