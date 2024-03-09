Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі
фото ілюстративне

Мешканці обох міст заявляють про роботу ППО

У ніч на 9 березня в Курську та Таганрозі пролунали вибухи. Про це повідомляють губернатори областей та місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці повідомляють, що чули чотири потужні вибухи.

«Інформації про руйнування поки немає. Влада попросила мешканців сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами або зайти до найближчої будівлі», – пишуть російські пабліки.

Губернатор Курської області Старовойт заявив про нібито збиття українського безпілотника.

«У небі над Курськом силами ППО збито український БпЛА. Наслідки уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також потужні вибухи пролунали в Таганрозі.

Мешканці заявляють, що безпілотники летіли зі сторони моря і що в місті працює ППО. 

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що ППО відбила масовану масову атаку безпілотників, не уточнивши, скільки саме дронів атакували регіон.

За попередньою інформацією, безпілотники могли атакувати «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва» – авіабудівне підприємство, розташоване в Таганрозі.

Нагадаємо, у ніч на 8 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. Працювали сили протиповітряної оборони ворога. 

Як повідомлялося, у ніч на 7 березня безпілотники атакували дві російські області, а в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу.

Безпілотний літальний апарат здійснив атаку на металургійний комбінат «Северсталь» у місті Череповець Вологодської області РФ. Про це повідомила пресслужба комбінату в коментарі російському виданню.

Місцеві телеграм-канали, до офіційних коментарів від представників заводу, повідомляли, що рано-вранці 7 березня на заводі пролунав вибух, який чули багато місцевих жителів.

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еквадорські банани та російська геніальна стратегія
Еквадорські банани та російська геніальна стратегія
11 лютого, 13:55
«Якщо ти незадоволений, приходь і голосуй» Іранська влада пішла на невигідні для себе кроки, аби підняти явку на виборах
«Вибори» в Ірані. До чого тут Росія та Юлія Навальна
6 березня, 21:56
Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим дурнем
Про причини агресії Росії проти Україні
7 березня, 17:54
Зеленський та Шольц сьогодні підписали договір про співпрацю у сфері безпеки
Договір про співпрацю у сфері безпеки між Україною і Німеччиною: чого чекати Росії
16 лютого, 16:01
Кількість жертв і постраждалих зросла внаслідок обстрілу Селидового
Ворог випустив по Одесі ракету, влучив у медзаклад Херсона: ситуація в регіонах
14 лютого, 10:27
У 2023 році Росія продовжила постачати до ЄС нафтопродукти та газ, які не перебувають під санкціями
Скільки грошей заплатив Євросоюз Росії за нафту і газ: дані Europstat
16 лютого, 14:59
Показово: і прокурор, і орган пробації просили суд призначити хлопцю умовний термін покарання
Ухилянт прикрився неповнолітньою дружиною, щоб не воювати. Суд ухвалив вирок
23 лютого, 17:20
У Молдові є внутрішні проблеми, пов'язані з гібридною війною, яку там веде Росія
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
21 лютого, 00:50
Британія вирішила вдарити по нафтових прибутках Путіна
Британія вдарила санкціями по десятках танкерів, які возять російську нафту
23 лютого, 10:31

Соціум

Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
Російські хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі
У Росії гучно: вибухи пролунали в Курську та Таганрозі
Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах
Росія вже готує концерт на честь перемоги Путіна на виборах
Оскар-2024. Хто з акторів претендує на найкращу чоловічу роль
Оскар-2024. Хто з акторів претендує на найкращу чоловічу роль
Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб
Винищувачі США F-35 сертифіковано для несення ядерних бомб
За фото Навального – до в'язниці. Мурманський суд визнав портрет політика пропагандою екстремізму
За фото Навального – до в'язниці. Мурманський суд визнав портрет політика пропагандою екстремізму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Заводи у Німеччині неочікувано зіштовхнулись із серйозною проблемою: подробиці від Bloomberg
23K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
5798
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5209
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
3343
Історія з призначенням Залужного послом. А як же протокол, повага і міжнародні документи?
3010
У Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на представників ТЦК

Новини

Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20
Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
7 березня, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
7 березня, 04:52

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua