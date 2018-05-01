ООН вимагає покарати організаторів подвійного теракту в Кабулі

В ООН наголосили, ті хто організував і здійснив напади, повинні бути притягнуті до відповідальності

Подвійна терористична атака, що сталася в понеділок у афганській столиці та призвела до загибелі десятків людей, у тому числі представників ЗМІ, має бути розслідувана, а винні – притягнуті до відповідальності. З такою заявою виступив глава Місії ООН в Афганістані Тадамічі Ямамото. «Немає жодного виправдання такого роду атакам. Ті, хто



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В ООН наголосили, ті хто організував і здійснив напади, повинні бути притягнуті до відповідальності

Подвійна терористична атака, що сталася в понеділок у афганській столиці та призвела до загибелі десятків людей, у тому числі представників ЗМІ, має бути розслідувана, а винні – притягнуті до відповідальності.

З такою заявою виступив глава Місії ООН в Афганістані Тадамічі Ямамото.

«Немає жодного виправдання такого роду атакам. Ті, хто організував і здійснив ці напади, повинні бути притягнуті до відповідальності», - заявив керівник регіональної місії ООН.

Він засудив терористичні атаки в районах, де проживає мирне населення, які призвели до кількох десятків убитих і поранених. Представник ООН також звернув особливу увагу на жорстокість терористів, які здійснили другий вибух через 30 хвилин після початку атаки, коли на місці вже працювали рятувальники та журналісти.

«Я обурений нападом, який, схоже, був навмисно націлений проти журналістів. Ця атака, що відбулася напередодні Всесвітнього дня свободи преси, є прямим нападом на свободу висловлення думок», - заявив Ямамото.

Як відомо, у терактах в Афганістані загинули десять журналістів.

Нагадаємо, у Кабулі 30 квітня сталися вибухи. Відомо, що стався третій за день теракт, в результаті якого у провінції Кандагар загинуло 11 учнів медресе.

Спочатку з'явилося повідомлення про підрив мотоциклу, який здійснив смертник поблизу Агентства з розвідки Афганістану. Другий вибух стався у той час, коли люди намагалися надати допомогу постраждалим від першого, просто поруч з журналістами та медиками, що прибули на місце події.

Спочатку стало відомо про загиблого унаслідок вибуху фотографа новинного агентства AFP Ша Марая. Пізніше повідомили, що загинули ще сім журналістів. Серед загиблих — журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Абдулла Хананзай та репортерка Мухаррам Дурані, журналіст афганського телеканалу 1TV Газі Разулі, оператор цього каналу Новроз Алі Раджабі.

Загалом у результаті серії терактів в Кабулі та інших регіонах Афганістану 30 квітня загинули декілька десятків осіб.

Джерело: Укрінформ