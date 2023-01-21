На окупованих територіях рашисти вигнали всіх лікарів і завезли своїх

Втрати ворога зростають: на окупованих територіях лікарні переповнені

Російські окупанти щодня зазнають втрат у розв’язаній ним війні. Понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі.

Також відомо, що у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози на Херсонщині замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.

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Подібна ситуація склалась і в Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.

До слова, загальні бойові втрати противника станом на 20 січня орієнтовно склали понад 119 тис. осіб – захисники ліквідували 770 окупантів за день.