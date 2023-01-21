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На окупованих територіях рашисти вигнали всіх лікарів і завезли своїх

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На окупованих територіях рашисти вигнали всіх лікарів і завезли своїх
Втрати окупантів зростають щодня
фото з відкритих джерел

Втрати ворога зростають: на окупованих територіях лікарні переповнені

Російські окупанти щодня зазнають втрат у розв’язаній ним війні. Понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі.

Також відомо, що у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози на Херсонщині замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.

Подібна ситуація склалась і в Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.

До слова, загальні бойові втрати противника станом на 20 січня орієнтовно склали понад 119 тис. осіб – захисники ліквідували 770 окупантів за день.

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Теги: окупанти втрати війна росія Херсонщина Луганщина

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