Опитування: 11% молодих американців вважають євреїв винуватцями Голокосту



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Майже кожен другий з учасників інтерв'ю не зміг назвати жодного концентраційного табору або єврейського гетто часів Другої світової

Той факт, що в ході масового винищення загинули шість мільйонів євреїв, виявився відомим лише трохи більше третині молодих жителів США

Комісія з матеріальних позовів євреїв в Німеччині провела опитування у 50 штатах США: 11 зі 100 американців у віці від 18 до 39 років назвали євреїв винуватцями Голокосту.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Зазначається, що особливо часто відповідь про вину євреїв у Голокості давали в Нью-Йорку – 19% опитаних. При цьому той факт, що в ході масового винищення загинули шість мільйонів євреїв, виявився відомим лише трохи більше третині молодих жителів США. Більше 36% вважають, що жертвами нацистів стали два або менше мільйона людей.

Крім того, майже кожен другий з учасників інтерв'ю не зміг назвати жодного концентраційного табору або єврейського гетто часів Другої світової.

Президент організації Гідеон Тейлор назвав результати «шокуючими і прикрими» і закликав посилити боротьбу проти заперечення Голокосту на онлайн-платформах: саме там, вважають дослідники, відбувається перекручування історичних даних.

Повідомляється, що в рамках дослідження по всій країні пройшло понад тисячу інтерв'ю. Точного числа учасників організація не називає.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати новий закон про освіту, завдяки якому школярі почнуть отримувати більше знань про злочини нацистів.

До слова, у Бельгії від коронавірусу помер один з останніх в'язнів Освенцима.