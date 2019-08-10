Особисті дані затриманих на протестах в Москві виклали в Telegram



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Протести у Москві Фото: EPA/UPG

Таблиця містить дані на незалежних кандидатів, які закликали влаштовувати акції на їхню підтримку

Анонімний телеграм-канал «Товариш майор» напередодні протестної акції 10 серпня опублікував таблицю з особистими даними майже 3200 осіб.

Про це повідомляє Meduza.

«У базі є дані чотирьох журналістів «Медіазони» і як мінімум двох журналістів «Медузи». Всі вони так чи інакше були присутні на протестних акціях 27 липня і 3 серпня. У базі також є інформація про журналістів «Радіо Свободи» і «Дощу». «Медіазона» зазначає, що трьох журналістів, дані яких опинилися в базі, поліція зупинила перед акцією і зобов’язала підписати застереження, переписавши дані з паспортів», – йдеться в повідомленні.

Додається, що у файлі є особисті дані затриманих учасників акції 27 липня Самаріддіна Раджабова, Івана Подкопаєва, Олексія Міняйло і Данила Беглеца – всі вони тепер проходять обвинуваченими у «московській справі» за статтею про масові заворушення.

Таблиця містить дані на незалежних кандидатів у Мосміськдуму, які закликали влаштовувати акції на їхню підтримку: Любов Соболь, Іван Жданов, Юлія Галямина, Дмитро Гудков, Володимир Мілов, Костянтин Янкаускас, Олена Русакова.

Як повідомили в штабі Гудкова, в одного з затриманих в базі зазначена не реальна, а вигадана адреса, яку він спеціально назвав у відділенні поліції замість своєї.

Властивості файлу свідчать, що він був створений 27 липня, а останній раз редагувався 9 серпня. У полі «компанія» зазначено «ГУ МВС Росії по р. Москві».

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що пройшли 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

З-за протестних виступів порушено декілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і «московську справу» про масові заворушення.

Нагадаємо: Влада Росії вирішила посилити правила проведення мітингів.

На минулих протестах у Москві затримали 1001 особу.

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