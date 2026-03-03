Головна Світ Політика
Греція викрила шпигуна біля військової бази США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Розвідка Греції затримала громадянина Грузії за шпигунство
фото: Intime

Підозрюваний фотографував військові об’єкти на Криті та міг мати зв’язки з Іраном

Грецькі правоохоронці затримали 36-річного громадянина Грузії за підозрою у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецького мовника Kathimerini.

За даними видання чоловік прибув до Греції з Німеччини 3 лютого та оселився в готелі поблизу затоки Суда. У цьому районі на острові Крит розташовані військові об’єкти Греції, США та НАТО. Нещодавно там зафіксували американський атомний авіаносець «USS Gerald R. Ford», який зупинявся перед відплиттям на Близький Схід.

За даними правоохоронців, з 10 лютого підозрюваний проживав у готелі навпроти військово-морської бази, а 16 лютого намагався змінити місце проживання, щоб отримати кращий огляд на військовий об’єкт.

Джерело в грецькій розвідці повідомило, що в телефоні чоловіка виявили фотографії американського авіаносця. Підозрюваного затримали в аеропорту Афін після отримання інформації від національної розвідувальної служби. Нині грецька влада перевіряє його можливі зв’язки з Іраном.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив мотиви рішення Дональда Трампа щодо проведення масштабної військової операції проти Ірану. Він зазначив, що президент прагне не просто тимчасового стримування ядерних амбіцій Тегерана, а повної гарантії того, що країна ніколи не отримає таку зброю. На думку Трампа, досягти цього можна лише через фундаментальну зміну мислення та підходів іранського керівництва. 

Теги: США шпигун Греція

