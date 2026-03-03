Греція викрила шпигуна біля військової бази США

Підозрюваний фотографував військові об’єкти на Криті та міг мати зв’язки з Іраном

Грецькі правоохоронці затримали 36-річного громадянина Грузії за підозрою у шпигунстві за військово-морською базою США на острові Крит. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на грецького мовника Kathimerini.

За даними видання чоловік прибув до Греції з Німеччини 3 лютого та оселився в готелі поблизу затоки Суда. У цьому районі на острові Крит розташовані військові об’єкти Греції, США та НАТО. Нещодавно там зафіксували американський атомний авіаносець «USS Gerald R. Ford», який зупинявся перед відплиттям на Близький Схід.

За даними правоохоронців, з 10 лютого підозрюваний проживав у готелі навпроти військово-морської бази, а 16 лютого намагався змінити місце проживання, щоб отримати кращий огляд на військовий об’єкт.

Джерело в грецькій розвідці повідомило, що в телефоні чоловіка виявили фотографії американського авіаносця. Підозрюваного затримали в аеропорту Афін після отримання інформації від національної розвідувальної служби. Нині грецька влада перевіряє його можливі зв’язки з Іраном.

