Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)
Через тропічний циклон Narelle в Австралії небо набуло моторошного криваво-червоного кольору
колаж: glavcom.ua

Протягом останнього тижня шторм тероризував крайню північ Квінсленду та Північну територію

Жителі Західної Австралії стали свідками рідкісного та водночас моторошного явища: небо над регіоном забарвилося у глибокий криваво-червоний колір. Причиною став тропічний циклон «Нарелл», який приніс із собою не лише руйнівні вітри, а й тонни піднятого у повітря червоного пилу. Стихія перетнула узбережжя 27 березня 2026 року, спричинивши масштабні руйнування та паніку серед населення через незвичний візуальний ефект. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Чому небо стало червоним?

«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото) фото 1
скріншот

Науковці пояснюють цей ефект специфічним розсіюванням сонячного світла. Синє та фіолетове світло має короткі хвилі, які легко розсіюються молекулами повітря. Натомість червоний та помаранчевий кольори мають довші хвилі, які краще проходять крізь перешкоди.

У випадку з Австралією роль «фільтра» виконали величезна кількість пилу та піску, піднята штормом із пустельних районів, а також висока вологість, спричинена тропічним циклоном.

Коли сонце перебувало низько над горизонтом, ці частки заблокували весь спектр світла, окрім насиченого червоного, що створило ілюзію кадрів із фільмів про Марс або кінець світу.

Руйнівні наслідки циклону Narelle

«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото) фото 2
скріншот

Попри візуальну «красу», циклон приніс реальну біду. Пориви вітру, що досягали 250 км/год, завдали значних збитків інфраструктурі:

  • Енергосистема: низка міст залишилася без електропостачання через обірвані лінії та повалені опори;
  • Водопостачання: прибережне місто Ексмут повністю залишилося без води. Владу просять мешканців інших регіонів суворо економити ресурси;
  • Штормові хвилі: за оцінками фахівців, висота хвиль біля узбережжя може сягати 15 метрів, що становить критичну загрозу для судноплавства та прибережних споруд.

Географія стихії

«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото) фото 3
скріншот

Протягом останнього тижня шторм тероризував крайню північ Квінсленду та Північну територію. У суботу, 28 березня, циклон наблизився до міста Перт, дещо втративши свою початкову силу, проте все ще залишаючись небезпечним.

Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях та стежити за оновленнями метеорологічних служб, оскільки ситуація з повінню у прибережних районах залишається напруженою.

Читайте також:

Теги: Австралія шторм погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua