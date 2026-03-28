«Криваве» небо над Австралією: циклон Narelle спричинив апокаліптичне видовище (фото)

Жителі Західної Австралії стали свідками рідкісного та водночас моторошного явища: небо над регіоном забарвилося у глибокий криваво-червоний колір. Причиною став тропічний циклон «Нарелл», який приніс із собою не лише руйнівні вітри, а й тонни піднятого у повітря червоного пилу. Стихія перетнула узбережжя 27 березня 2026 року, спричинивши масштабні руйнування та паніку серед населення через незвичний візуальний ефект. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Чому небо стало червоним?

Науковці пояснюють цей ефект специфічним розсіюванням сонячного світла. Синє та фіолетове світло має короткі хвилі, які легко розсіюються молекулами повітря. Натомість червоний та помаранчевий кольори мають довші хвилі, які краще проходять крізь перешкоди.

У випадку з Австралією роль «фільтра» виконали величезна кількість пилу та піску, піднята штормом із пустельних районів, а також висока вологість, спричинена тропічним циклоном.

Коли сонце перебувало низько над горизонтом, ці частки заблокували весь спектр світла, окрім насиченого червоного, що створило ілюзію кадрів із фільмів про Марс або кінець світу.

Руйнівні наслідки циклону Narelle

Попри візуальну «красу», циклон приніс реальну біду. Пориви вітру, що досягали 250 км/год, завдали значних збитків інфраструктурі:

Енергосистема: низка міст залишилася без електропостачання через обірвані лінії та повалені опори;

Водопостачання: прибережне місто Ексмут повністю залишилося без води. Владу просять мешканців інших регіонів суворо економити ресурси;

Штормові хвилі: за оцінками фахівців, висота хвиль біля узбережжя може сягати 15 метрів, що становить критичну загрозу для судноплавства та прибережних споруд.

Географія стихії

Протягом останнього тижня шторм тероризував крайню північ Квінсленду та Північну територію. У суботу, 28 березня, циклон наблизився до міста Перт, дещо втративши свою початкову силу, проте все ще залишаючись небезпечним.

Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях та стежити за оновленнями метеорологічних служб, оскільки ситуація з повінню у прибережних районах залишається напруженою.

