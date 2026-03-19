П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: Reuters

На борту танкера перебуває понад 60 000 тонн зрідженого природного газу та близько 900 тонн дизельного палива

Італія, Іспанія, Греція, Кіпр та Мальта виступили зі спільним зверненням до Єврокомісії через загрозу екологічної катастрофи в Середземному морі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Причиною тривоги став пошкоджений танкер російського тіньового флоту, який наразі залишається некерованим і дрейфує між узбережжями Європи та Північної Африки. Судно, що використовувалося для транспортування енергоресурсів в обхід міжнародних санкцій, становить серйозну небезпеку для всього регіону.

Європейські уряди наголошують, що технічний стан судна та відсутність над ним контролю створюють критичні ризики масштабного витоку нафти або вибуху. Ситуація ускладнюється тим, що об’єкти тіньового флоту зазвичай не мають належного страхування та технічного нагляду, що робить ліквідацію потенційних наслідків надзвичайно складною. Країни Середземномор’я наполягають на негайних діях з боку Брюсселя, щоб мінімізувати загрозу для морської екосистеми.

Звернення до Єврокомісії підкреслює необхідність системного рішення для поводження з такими проблемними суднами, які все частіше з'являються в європейських водах. Наразі триває моніторинг траєкторії дрейфу танкера, проте прибережні держави закликають до превентивних заходів, не чекаючи моменту, коли аварія стане неминучою.

Як відомо, ситуація в акваторії між Мальтою та італійським островом Лампедуза залишається критичною через пошкоджений російський танкер Arctic Metagas, який уже кілька днів безконтрольно дрейфує в одному з найбільш жвавих морських районів світу. 

Після ймовірної атаки морських дронів 3 березня судно втратило екіпаж, електроживлення та керування, перетворившись на «корабель-привид» із небезпечним вантажем. На борту перебуває понад 60 000 тонн зрідженого природного газу та близько 900 тонн дизельного палива, що дало привід італійським урядовцям порівняти судно з бомбою уповільненої дії.

Як відомо, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна. 

