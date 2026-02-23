Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс

Складні погодні умови можуть зберігатися щонайменше до 25 лютого, після чого очікується поступове послаблення шторму

Через негоду без електропостачання залишилися майже 600 тис. споживачів. Енергетичні компанії попередили, що відновлення електрики може тривати кілька днів

23 лютого потужний зимовий шторм накрив північно-східні штати США, спричинивши масштабні перебої з електропостачанням, масові скасування рейсів та суттєві транспортні обмеження. За даними американських ЗМІ, стихія охопила території від штату Нью-Йорк до штату Мен, включно з Массачусетсом, Нью-Джерсі, Род-Айлендом, Пенсильванією та Коннектикутом, передає «Главком».

У багатьох районах випало понад 60 см снігу. У Нью-Йорку зафіксовано близько 48 см опадів, а в окремих містах Род-Айленду – до 80 см. Сильний вітер із поривами понад 110 км на годину спричинив заметілі та різке погіршення видимості, що ускладнило роботу екстрених служб і дорожньої інфраструктури.

фото: АР

Через негоду без електропостачання залишилися майже 600 тис. споживачів. Найбільше відключень зафіксовано в Массачусетсі та Нью-Джерсі. Енергетичні компанії попередили, що відновлення електрики може тривати кілька днів через повалені дерева та пошкоджені лінії електропередач.

фото: АР

Шторм також серйозно вплинув на авіасполучення – понад п’ять тисяч рейсів було скасовано або затримано. У низці міст запроваджено обмеження на пересування транспорту, частково призупинено роботу громадського транспорту та закрито школи й державні установи.

фото: АР

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі та продовжують оцінювати наслідки стихії. За прогнозами синоптиків, складні погодні умови можуть зберігатися щонайменше до 25 лютого, після чого очікується поступове послаблення шторму.

Нагадаємо, наприкінці січня потужний зимовий шторм охопив східні та південні регіони США та призвів до масштабного інфраструктурного колапсу.