Острів Майорка оголосив італійського міністра персоною нон ґрата



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маттео Сальвіні

Рішення було прийнято з огляду на вислови посадовця щодо іммігрантів та меншин

Іспанський острів Майорка оголосив міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні персоною нон ґрата. Про це інформує видання EUobserver.

Таке рішення було прийнято з огляду на вислови посадовця щодо іммігрантів та меншин, таких як роми. Ініціатором рішення виступила партія лівого спрямування «Подемос».

Представник «Подемос» повідомив місцевим ЗМІ, що «Сальвіні наганяє дуже серйозну і тривожну ксенофобію».

Італія неодноразово відмовлялася приймати кораблі з мігрантами.

Раніше повідомлялося, що Італія має намір заборонити доступ в свої портикораблям з врятованими в море біженцями.