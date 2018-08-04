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    У світі

    Острів Майорка оголосив італійського міністра персоною нон ґрата

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    Маттео Сальвіні - Острів Майорка оголосив італійського міністра персоною нон ґрата
    Маттео Сальвіні

    Рішення було прийнято з огляду на вислови посадовця щодо іммігрантів та меншин

    Іспанський острів Майорка оголосив міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні персоною нон ґрата. Про це інформує видання EUobserver.

    Таке рішення було прийнято з огляду на вислови посадовця щодо іммігрантів та меншин, таких як роми. Ініціатором рішення виступила партія лівого спрямування «Подемос».

    Представник «Подемос» повідомив місцевим ЗМІ, що «Сальвіні наганяє дуже серйозну і тривожну ксенофобію».

    Італія неодноразово відмовлялася приймати кораблі з мігрантами.

    Раніше повідомлялося, що Італія має намір заборонити доступ в свої портикораблям з врятованими в море біженцями.

    Італія мігранти Іспанія
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