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    У світі

    Озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилася, – вчені

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    Озонова діра над Антарктикою рекордно зменшилася, – вчені

    На розмір озонової діри вплинуло раптове стратосферне потепління на початку вересня

    Озонова діра над Антарктикою сильно зменшилася. Очікується, що в результаті її розміри будуть найменшими із середини 1980-х років.

    Про це повідомляє служба моніторингу атмосфери Copernicus (CAMS).

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    Згідно зі спостереженнями, минулого тижня площа озонової діри над Антарктикою склала близько 5 млн кв. км. У 2018 році у відповідний період вона була понад 20 млн кв. км, а у 2017 році – трохи більше 10 млн кв. км.

    Фахівці вважають, що на розмір озонової діри вплинуло раптове стратосферне потепління на початку вересня.

    Холодний полярний вихор нагрівся, а потепління стратосфери викликає зменшення обсягу стратосферних хмар й уповільнює руйнування озону. Вчені очікують, що цей ефект продовжиться, й у 2019 році озонова діра буде найменшою з 1980-х років.

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