Падіння гелікоптера в Росії: виявилося, що його збили свої

У небі над Саратовською областю РФ сталося зіткнення двох військових гелікоптерів, внаслідок чого один гвинтокрил розбився, загинуло два члени екіпажу

Військовий гелікоптер у Саратовській області розбився через зіткнення із іншим гвинтокрилом

Падіння російського вертольота на Саратовщині було спровоковане іншим повітряним судном. Про це пише ТАСС.

Російські військові визнали, що відбулося зіткнення двох військових гелікоптерів, внаслідок чого один із них «отримав пошкодження та здійснив жорстку посадку». Інший, зазначила пресслужба Центрального військового округу, зумів здійснити штатну посадку.

Разом з тим, очільник адміністрації Саратова Михайло Ісаєв заявив, що, попри пошкодження одного із гвинтокрилів, не було зіткнення, а відбулося лише «зближення».

За цю маніпуляцію його висміяли у коментарях.

Один із трьох членів екіпажу гелікоптера, який упав на території Саратовської області, вижив, два інші загинули. Тіло першого загиблого знайшли відразу після падіння гвинтокрила, другого шукали до ранку 29 квітня.

Нагадаємо, учора, 28 квітня, російські ЗМІ повідомили лише про падіння військового гелікоптера, який здійснював навчальний політ. Причини падіння тоді не називалися.