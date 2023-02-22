Папа Франциск зробив неоднозначну заяву про «перемогу на руїнах»

Понтифік нагадав про необхідність докласти всіх зусиль для припинення війни

«Те, що побудовано на руїнах, ніколи не зможе бути справжньою перемогою»

За два дні до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський Франциск вкотре закликав до припинення вогню та мирних переговорів, заявивши, що жодна перемога не може бути «збудована на руїнах», повідомляє Vatican News.

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«Минув рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця», – сказав Папа Франциск під час щотижневої аудієнції у Ватикані, зазначивши, що «кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, обсяг руйнувань, економічні та соціальні збитки говорять самі за себе».

Понтифік нагадав про необхідність докласти всіх зусиль для припинення війни.

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«Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?» – наголосив Папа Франциск.

«Я закликаю тих, хто стоїть при владі, докласти конкретних зусиль, щоб покласти край конфлікту, домогтися припинення вогню та розпочати мирні переговори. Те, що побудовано на руїнах, ніколи не зможе бути справжньою перемогою», – наголосив Франциск.

До слова, на початку лютого Папа Римський Франциск запевнив, що готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливостей урегулювання війни.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск неодноразово відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Так, понтифік закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія.

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Як відомо, раніше Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України «світовою війною», яка не завершиться найближчим часом.

До слова, 23 січня відбувся перший офіційний візит Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму. У складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій Предстоятель ПЦУ візьме участь у зустрічі з Папою Римським Франциском та низкою очільників інституцій Римсько-Католицької Церкви, відповідальних за міжхристиянський та міжрелігійний діалог, взаємодію з Україною та поширення інформації.