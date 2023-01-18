Папа Франциск відреагував на обстріл Дніпра росіянами

«Ми не можемо залишатися байдужими!»

Папа Римський Франциск засудив російський ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, в результаті якого загинули 45 осіб, і закликав вірян не забувати про молитву за Україну. Про це повідомляє Vatican News.

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Папа нагадав, що минулої суботи чергова ракетна атака спричинила чимало жертв серед цивільних, між якими були й діти.

«Поділяю нестерпний біль родичів. Картини та свідчення цієї трагічної події є сильним закликом до всіх сумлінь. Ми не можемо залишатися байдужими!», – сказав понтифік.

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Нагадаємо, Папа Римський Франциск не раз відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Так, він закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія. Понтифік під час публічного виступу закликав віруючих згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, «де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною».

Раніше Папа Римський Франциск у своїй проповіді напередодні Різдва натякнув на війну в Україні, оголосивши, що у світі рівень жадібності та жаги влади настільки великий, що деякі хочуть «поглинути навіть своїх сусідів».