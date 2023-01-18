Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Франциск відреагував на обстріл Дніпра росіянами

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Папа Франциск відреагував на обстріл Дніпра росіянами
Папа Римський Франциск не раз відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні
фото REUTERS/Ремо Касіллі

«Ми не можемо залишатися байдужими!»

Папа Римський Франциск засудив російський ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, в результаті якого загинули 45 осіб, і закликав вірян не забувати про молитву за Україну. Про це повідомляє Vatican News.

Папа нагадав, що минулої суботи чергова ракетна атака спричинила чимало жертв серед цивільних, між якими були й діти.

«Поділяю нестерпний біль родичів. Картини та свідчення цієї трагічної події є сильним закликом до всіх сумлінь. Ми не можемо залишатися байдужими!», – сказав понтифік.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск не раз відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні. Так, він закликав молитися за українських та російських матерів, які втратили своїх дітей на війні, яку розпочала Росія. Понтифік під час публічного виступу закликав віруючих згадати про братів і сестер, що страждають в Україні, «де війна триває, а люди борються без електрики та тепла, де Різдво відзначено війною».

Раніше Папа Римський Франциск у своїй проповіді напередодні Різдва натякнув на війну в Україні, оголосивши, що у світі рівень жадібності та жаги влади настільки великий, що деякі хочуть «поглинути навіть своїх сусідів».

Читайте також: Як Папа Римський змінив риторику щодо війни в Україні: найгучніші заяви
Теги: війна росія тероризм Дніпро Папа Римский

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні
Папа Римський прирівняв матерів з України та РФ, які втратили дітей на війні
8 сiчня, 16:30
Папа-емерит Бенедикт XVI помер у віці 95 років
Помер Папа Римський, що зрікся престолу у 2013 році
31 грудня, 2022, 11:57
Російські хакери атакували сайти Ватикану після заяви Папи Римського
Російські хакери атакували сайти Ватикану після заяви Папи Римського
1 грудня, 2022, 12:07
Церемонія прощання проходить у базиліці Святого Петра
Ватикан прощається з Папою-емеритом Венедиктом XVI: фото з церемонії
2 сiчня, 13:55

Соціум

Папа Франциск відреагував на обстріл Дніпра росіянами
Папа Франциск відреагував на обстріл Дніпра росіянами
В Ірані стався потужний землетрус: більше сотні постраждалих
В Ірані стався потужний землетрус: більше сотні постраждалих
Індія випередила Китай за чисельністю населення
Індія випередила Китай за чисельністю населення
У Норвезькому морі відкрито велике газове родовище
У Норвезькому морі відкрито велике газове родовище
Німеччина та Британія запропонували допомогу у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах
Німеччина та Британія запропонували допомогу у розслідуванні катастрофи гвинтокрила у Броварах
Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW
Найближчим часом Путін може оголосити другу хвилю мобілізації – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Трагедія в Броварах: все, що відомо про падіння гелікоптера (фото, відео)
19K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
19K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
19K
Що відомо про вертоліт, на якому розбилося керівництво МВС
16K
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
З'явилися моторошні відео після падіння гелікоптера у Броварах

Новини

США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Сьогодні, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Сьогодні, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Сьогодні, 13:18
Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 11:53
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту