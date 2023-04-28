Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський у своїй промові в Угорщині згадав про Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Папа Римський у своїй промові в Угорщині згадав про Україну
фото: vaticannews.va

Франциск знову закликав до припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск, який у п’ятницю, 28 квітня, прибув до Угорщини із триденним візитом, у своїй промові попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі,  а також закликав до припинення війни в Україні. Також Понтифік заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було би справжньою ознакою християнства. Про це пише Reuters.

У день, коли Росія вперше за майже два місяці знову завдала масштабного ракетного удару по Україні, Франциск знову закликав до припинення війни в Україні, закликаючи до «творчих зусиль заради миру», щоб заглушити «солістів війни».

«На цьому історичному етапі є багато небезпек; але хочу запитати, також маючи на думці багатостраждальну Україну, куди поділися креативні зусилля на користь миру? Де вони?» – цитують Папу Vatican News.

Франциск закликав повернутися до «європейської душі», про яку мріяли ті, хто заклав фундамент сучасної Європи після Другої світової війни. Папа заявив, що нації повинні «дивитися за межі національних кордонів».

«У жорсткій промові до лідерів уряду, в тому числі до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який мав низку сутичок з Європейським Союзом, Франциск також закликав відмовитися від «самореферентних форм популізму» і суто націоналістичних інтересів», — інформує Reuters.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск 28 квітня прибув до Угорщини із триденною поїздкою. Цей візит до Угорщини є першою поїздкою Папи після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні. У неділю 30 квітня Франциск очолить месу просто неба перед будівлею парламенту в Будапешті. 

Теги: росія Папа Римський Угорщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Папа Римський у своїй промові в Угорщині згадав про Україну
Папа Римський у своїй промові в Угорщині згадав про Україну
Експерти засудили скандальний звіт Amnesty International щодо українських військових – Tne New York Times
Експерти засудили скандальний звіт Amnesty International щодо українських військових – Tne New York Times
РФ ввела пільги для виробників валянків. Росіяни лютують
РФ ввела пільги для виробників валянків. Росіяни лютують
Росія змусила московських студентів шукати дрони в небі на травневі свята
Росія змусила московських студентів шукати дрони в небі на травневі свята
Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича
Сербія спростувала інформацію про госпіталізацію президента Вучича
Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних
Удар по Умані. Російські пропагандисти вигадали винних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
7741
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
7440
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
6636
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)
6040
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
4449
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

Новини

Масована ракетна атака та загибель українського журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 08:15
«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту