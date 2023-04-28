Папа Римський у своїй промові в Угорщині згадав про Україну

Франциск знову закликав до припинення війни в Україні

Папа Римський Франциск, який у п’ятницю, 28 квітня, прибув до Угорщини із триденним візитом, у своїй промові попередив про небезпеку зростання націоналізму в Європі, а також закликав до припинення війни в Україні. Також Понтифік заявив будапештському уряду, що прийняття мігрантів разом з рештою континенту було би справжньою ознакою християнства. Про це пише Reuters.

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У день, коли Росія вперше за майже два місяці знову завдала масштабного ракетного удару по Україні, Франциск знову закликав до припинення війни в Україні, закликаючи до «творчих зусиль заради миру», щоб заглушити «солістів війни».

«На цьому історичному етапі є багато небезпек; але хочу запитати, також маючи на думці багатостраждальну Україну, куди поділися креативні зусилля на користь миру? Де вони?» – цитують Папу Vatican News.

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Франциск закликав повернутися до «європейської душі», про яку мріяли ті, хто заклав фундамент сучасної Європи після Другої світової війни. Папа заявив, що нації повинні «дивитися за межі національних кордонів».

«У жорсткій промові до лідерів уряду, в тому числі до прем'єр-міністра Віктора Орбана, який мав низку сутичок з Європейським Союзом, Франциск також закликав відмовитися від «самореферентних форм популізму» і суто націоналістичних інтересів», — інформує Reuters.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск 28 квітня прибув до Угорщини із триденною поїздкою. Цей візит до Угорщини є першою поїздкою Папи після того, як він потрапив до лікарні з бронхітом у березні. У неділю 30 квітня Франциск очолить месу просто неба перед будівлею парламенту в Будапешті.